利豐中期派息削67% 料貿易戰有利公司

雙邊自由貿易成常態 屬罕見機遇

利豐昨日收市報1元，微升1%。利豐表示，受累於店舖倒閉、市場份額萎縮及非策略性客戶的退出等因素，期內營業額下跌。集團展望，雖然中美貿易談判仍在進行中，但不論談判結果如何，預料企業仍會把生產線遷離中國。但集團認為，利豐一直保持全球最大的消費品採購網絡，並且能在各國之間轉移生產，而雙邊自由貿易協定成為新常態，為集團帶來了過去20年罕見的機遇。

數碼化提升客戶滿意度 下財年可反映

集團又預期，持續多年的去庫存趨勢將於今年下半年持續。雖然零售表現改善，客戶的採購預算降低將會成為供應鏈方案業務的挑戰。集團透露，零售格局突變持續，預計更多店舖會面臨倒閉及破產。集團會繼續檢討客戶風險狀况，有需要時會降低信貸風險，此措施料將為營業額繼續受壓。

惟集團指，在岸批發業務持續好轉，並會繼續推行生產力提升計劃，按照原定的3年計劃投資1.5億美元加快數碼化，因此有信心這些改變能提升客戶滿意度，並將於下個財政年度反映。