中壽多賺1.3倍 新業務價值升23%

着力「開門紅」銷售 上半年總保費升4.85%

相對其他保險公司在春節銷售旺季「開門紅」投放減少，中壽今年繼續着力「開門紅」銷售，保費保持一定增速，上半年總保費收入按年上升4.85%。

保費結構方面，新單保費上升2.01%，至1278.45億元，首年期交保費上升1.74%，至831.33億元，佔比上升至98.79%，按年增9.79個百分點，10年期及以上首年期交保費按年上升68%，至380.82億元。另外，續期保費為2501.31億元，按年上升6.4%。

集團銷售人員增至190萬

截至今年6月底，集團銷售人員比去年底上升7.2%，至約190萬人。個人保險代理為中壽主要銷售渠道，銷售團隊比去年底上升9.3%，至157.3萬人。上半年個險新業務價值恢復增長，按年上升26.17%至303.78億元，首年期交保費為645.29億元，按年上升5%，新業務價值率按年上升4.2個百分點，至36.6%。銀保渠道新業務價值上17升3.91%至38.87億元，首年期交保費173.15億元，按年下跌8%，新業務價值率上升7.9個百分點，至21.5%。

未受債息低迷影響 上半年淨投資收益升11.1%

中壽純利受壽險資金投資波動影響，今年上半年債券市場利率維持低位震盪，不過股市自首季急升後回調後，較年初仍有明顯上升。上半年淨投資收益為720.3億元，按年上升11.1%，淨投資收益率為4.66%，按年持平。計及已實現投資收益和公充值變動，總投資收益按年上升68%至889.23億元。

此外，國務院今年提高險企在手續費及佣金支出扣稅的比例，所得稅亦下跌79.7%至9.64億元，亦提升中壽上半年純利。