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蔣震孻子被踢出震雄集團 姊弟鬥爭浮面 蔣麗苑拒談父意願

【明報專訊】老牌工業股震雄集團（0057）股東雖然昨日發公告否認私有化傳聞，但蔣家孻子、集團副主席蔣志堅旋即在午後股東會上遭逾半投票股東反對連任被「踢出局」。主席蔣麗苑會後多次被問及父親兼創辦人蔣震對私有化傳聞有何反應時，都拒絕正面回應；蔣志堅則對被否決連任的決定感「痛心」。明報記者 陳偉燊

受私有化傳聞帶動，震雄昨日股價一度升逾一成，惟否認消息後，升幅收窄至不足1%。根據公告，昨日參與投票股東持股合共逾5.16億股，其中蔣志堅重選董事議案遭逾4.04億股即78.43%反對票。現時震雄大股東蔣震工業慈善基金持股63.38%（見圖），共掌握逾3.99億股，蔣家及其他股東才持股2.31億股，因此若沒有慈善基金參與將不夠反對票將蔣志堅踢出局。震雄目前的執行董事只餘蔣麗苑及鍾效良兩人。

遭逾4億股反對連任董事

蔣麗苑回應記者提問時指，「在會內有股東問及公司是否私有化，但是當場已經回應沒有私有化計劃」。至於在以往股東會內有否任何股東提議過公司私有化，她則支吾以對，謂要翻查會議紀錄才知道。在問及她父親兼創辦人蔣震聽聞公司私有化傳聞後有何反應，蔣麗苑無正面回應，只強調震雄仍然從事工業及科技投資。

蔣麗苑：沒私有化計劃

事隔近一小時蔣志堅亦出來，對記者提問到父親蔣震在聽聞私有化的消息有何反應時，即說「在港最大的家姐（即二姐蔣麗芸）已經表達了她的意見」，他亦同意二姐的看法。至於公司將深圳廠房用作發展地產的做法，蔣志堅謂有保留，但是以公告為準。他重申，家族基金希望公司全力發展工業。

蔣志堅昨晚就投票結果回應指「對於今日股東會之決定感到痛心及驚訝」，他表示作為蔣震兒子，將秉承父親「工業富民，民富國強」理念，全力維護震雄及蔣震工業慈善基金。

蔣志堅：同意二姊蔣麗芸意見

有份與會的蔣家五女蔣麗苓接受記者查詢時稱「家族成員並沒有討論過要私有化公司（指震雄）」。會後曾有記者提議蔣麗苑及蔣麗苓合照，最終沒有成事。反而蔣志堅步出會場時則與蔣麗苓合影。

獨立股評人David Webb在會後表示，震雄否認私有化的公告「用語小心」，他需要搞清楚大股東有否建議私有化，因為一旦私有化只要逾10%股東反對便泡湯，若要推進過程順暢便要徵詢股東。既然董事會表態不會私有化，大股東的想法便最重要。至於震雄宣稱無意私有化後會否繼續做長期股東，他則笑說，自己持股逾6%，是否減持，記者留意港交所股權披露權益網頁便一目了然。

相關字詞﹕蔣震工業慈善基金 蔣震 蔣志堅 蔣麗苓 蔣麗苑 震雄集團

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