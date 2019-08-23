蔣震孻子被踢出震雄集團 姊弟鬥爭浮面 蔣麗苑拒談父意願

受私有化傳聞帶動，震雄昨日股價一度升逾一成，惟否認消息後，升幅收窄至不足1%。根據公告，昨日參與投票股東持股合共逾5.16億股，其中蔣志堅重選董事議案遭逾4.04億股即78.43%反對票。現時震雄大股東蔣震工業慈善基金持股63.38%（見圖），共掌握逾3.99億股，蔣家及其他股東才持股2.31億股，因此若沒有慈善基金參與將不夠反對票將蔣志堅踢出局。震雄目前的執行董事只餘蔣麗苑及鍾效良兩人。

遭逾4億股反對連任董事

蔣麗苑回應記者提問時指，「在會內有股東問及公司是否私有化，但是當場已經回應沒有私有化計劃」。至於在以往股東會內有否任何股東提議過公司私有化，她則支吾以對，謂要翻查會議紀錄才知道。在問及她父親兼創辦人蔣震聽聞公司私有化傳聞後有何反應，蔣麗苑無正面回應，只強調震雄仍然從事工業及科技投資。

蔣麗苑：沒私有化計劃

事隔近一小時蔣志堅亦出來，對記者提問到父親蔣震在聽聞私有化的消息有何反應時，即說「在港最大的家姐（即二姐蔣麗芸）已經表達了她的意見」，他亦同意二姐的看法。至於公司將深圳廠房用作發展地產的做法，蔣志堅謂有保留，但是以公告為準。他重申，家族基金希望公司全力發展工業。

蔣志堅昨晚就投票結果回應指「對於今日股東會之決定感到痛心及驚訝」，他表示作為蔣震兒子，將秉承父親「工業富民，民富國強」理念，全力維護震雄及蔣震工業慈善基金。

蔣志堅：同意二姊蔣麗芸意見

有份與會的蔣家五女蔣麗苓接受記者查詢時稱「家族成員並沒有討論過要私有化公司（指震雄）」。會後曾有記者提議蔣麗苑及蔣麗苓合照，最終沒有成事。反而蔣志堅步出會場時則與蔣麗苓合影。

獨立股評人David Webb在會後表示，震雄否認私有化的公告「用語小心」，他需要搞清楚大股東有否建議私有化，因為一旦私有化只要逾10%股東反對便泡湯，若要推進過程順暢便要徵詢股東。既然董事會表態不會私有化，大股東的想法便最重要。至於震雄宣稱無意私有化後會否繼續做長期股東，他則笑說，自己持股逾6%，是否減持，記者留意港交所股權披露權益網頁便一目了然。