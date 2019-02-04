恒指險守26000點 本地股續尋底

恒指昨日最低見25,977點，跌幅達295點，收市企在26,000點之上，報26,048點，跌221點，國指跌55點至10,122點，全日主板成交784億元。恒指在本周已連續4日在10天線及20天線之間窄幅上落，成交連續3日少於800億元。

恒安績後挫逾5% 吉利飈近8%

恒安國際（1044）上半年少賺3.6％至18.78億元人民幣，公布業績後跌幅擴大，全日跌5.3％至53.7元，是表現最差的恒指成分股。同樣受業績困擾的有煤氣（0003）及恒地（0012），前者連跌兩日，昨日跌3.6％至15.62元，恒地則跌3.2％至37.55元。本地股跌勢全面，太古（0019）跌3.4％，信置（0083）及長實（1113）跌逾2％，港鐵（0066）、新地（0016）、九倉置業（1997）、領展（0823）、新世界（0017）、恒生（0011）及友邦（1299）均跌逾1％。重磅股騰訊（0700）及匯控（0005）同樣報跌，分別挫0.5％及0.6％。

吉利汽車（0175）績後一枝獨秀，昨日大升7.6％至11.88元，是表現最好的恒指成分股。交銀國際發表報告指出，吉利上半年業績符合預期，與盈警一致，負面因素已大致反映，預計中國的乘用車銷售在下半年仍將面臨挑戰，但銷售速度與上半年相比略有改善。

大和資本則認為，吉利在未來12個月計劃推出6款新車，可望推動其銷量上升，而利潤率亦有望在下半年改善。