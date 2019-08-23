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中美漸行漸遠 人幣見逾11年低

【明報專訊】中美雙方在貿易談判的措辭近期轉趨強硬，美國總統特朗普早前表示必須在貿易問題上對抗中國，中國商務部昨日反擊表示將採取相應反制措施，並於近期發布不可靠實體清單。距離中美雙方達成貿易協議愈來愈遠，人民幣昨日再下試11年低位，在岸價曾低見7.09，分析認為目前人民幣匯率走勢由貿易談判主導，這段時間人民銀行對貶值的容忍度上升，不過若非全面破裂，人民幣不會大幅下跌。

路透：國有行沽美元 阻人幣大幅貶值

人民幣昨日中間價報7.049，比上日下跌57點子，是逾11年新低，據路透社計算，兌中間價的CFETS人民幣指數亦跌至91.73點，見一周新低。人民幣日間穩定在7.077以下水平，路透社引述交易員表示，有數家大型國有銀行在遠期外匯市場買入美元，隨後在現價市場以7.07元人民幣沽出美元，阻止人民幣大幅貶值。人民幣在下午4時以後迅速貶穿7.08，最低見7.0925。截至晚上10時，人民幣在岸價報7.0823，下跌200點子，離岸價報7.0873，下跌198點子。

交易員：短期7.1面臨壓力

交易員指出，在岸市場客戶購買外幣的買盤不斷，即使美元在下午調整，不過自營炒賣盤止蝕加重人民幣跌勢，人民幣短期內7.1面臨壓力。不過招商銀行首席外匯分析師李劉陽認為，鑑於下周中美仍計劃打電話商談貿易問題，預計人民幣在此之前不會跌破7.1。

信銀國際首席經濟師廖群表示，特朗普言論讓市場判斷達成協議機會減低，加強貶值的壓力，人行亦會在這段期間對人民幣有更大的貶值容忍度，即使市場觀望正在舉行全球央行年會，聯儲局會有什麼取態，不過目前人民幣匯率仍然會主要受貿易談判影響。現時人行不會特別捍衛整數點位，不過如果中美談判破裂前，人民幣短期雖有貶值壓力抵消部分關稅影響，但不會大幅下跌。

廖群：人幣匯率主要受貿談影響

中美預計在9月展開下一輪貿易磋商，中國商務部昨亦表示中美雙方經貿團隊一宜保持溝通，8月中雙方通話後約定兩周後再次對話。瑞穗銀行報告指出，貿易戰下一個關鍵點在9月初的談判，如果談判破裂可能會引發貿易戰擔憂，影響市場情緒到年底。

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