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彭博：藍籌今年少賺兩成 金融海嘯後最差

【明報專訊】彭博社昨報道，根據編採數據，分析師預測今年港股恒指成分股的經營溢利將按年大跌19.2%，是自2008年金融海嘯以來最差的一年。報道指出，盈利預測的下調部分是由於中美貿易戰及人民幣持續疲弱，但更深一層的原因是隨着本港示威活動進入第11個星期，本地從銀行貸款到煤氣等各類需求未來都可能有所減少。

彭博社數據顯示，去年藍籌股平均稅前息前獲利（EBIT）按年升3.6%，2017年全年更擴張31.6%。雖然2015年及2016年都曾錄得一成左右的盈利收縮，但分析師對今年盈利的悲觀預測近10年來少見，幾乎逼近2008年全球金融海嘯時恒指收益全年收縮23.1%的水平。

貿戰本地風波夾擊 重創地產酒店零售業

彭博社報道同時指出，港股在今年第三季或要面對自2015年以來表現最差一季。近來接連有公司股價受本地形勢影響而狂跌，香格里拉酒店（0069）上周四指「政治事件」影響旗艦酒店收入，當日股價大跌7.5%。藍籌煤氣（0003）日前公布中期業績差過預期，又指未來營商環境「充滿挑戰」，當日挫5.3%。大和證券報告指出，本地政治風波令市民不願外出就餐，或影響煤氣對餐飲業銷售。

報道續指，貿易戰及本地風波令地產、酒店及零售業大傷元氣。此外，投資者愈發憂慮資本外逃，匯控（0005）及中銀香港（2388）自8月以來跌逾9%。加上藍籌股逾六成的收入來自內地，近期人民幣走弱亦對其不利。彭博指出，港股現時的廉宜估值或引發「撈底」，但包括大摩及瑞信在內的大行長遠都睇淡港股走勢。

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