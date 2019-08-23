國泰要求員工公餘「慎言」 港龍空勤工會主席被炒

本報就上述消息向國泰求證，獲回覆指公司希望透過內部通訊再次提醒員工，對任何支持或參與非法示威、暴力或過激行為，採取零容忍態度，當中包括工作時及公餘時在社交媒體活動，同時適用於旗下全資附屬的香港機場地勤服務（HAS）。

此外，職工盟總幹事吳敏兒證實，港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜於周三（21日）被公司無提供理由下即時解僱。吳認為，公司明顯針對工會主席，感到非常憤慨，認為此舉是進一步散播白色恐怖，憂其他行業亦會仿效。國泰航空回覆，不會就員工內部事宜作回應。

據彭博昨報道指畢馬威亦向員工發出指引，要求員工不能以公司名義在公開場合發言，又指畢馬威支持中國治理香港的方針。羅兵咸永道亦發出類似內部郵件，要求員工不要在社交媒體平台上披露任何與公司有關的信息。

畢馬威羅兵咸亦有類似要求

上周五（16日）曾有報章出現一封署名為「一群熱愛香港的四大會計師事務所員工」全版中英文公開信，信中提到四大會計師樓只是公開譴責示威活動，着眼點只在經濟及自身利益的影響，完全漠視事件背後根本原因及本港民眾對追求民主和自由的天賦人權，更聲明「公司不代表我們的立場」。