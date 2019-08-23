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酒店逼放無薪假 從業員協會：或違例 金舖化妝品陷寒冬 零售協會籲業主減租五成

【明報專訊】香港社會運動持續，示威活動不斷，訪港旅客人數大減，酒店業及零售業生意均受到打擊，酒店及餐飲從業員協會和香港零售管理協會昨日不約而同呼籲，僱主、員工及業主一同共渡時艱，前者更指出，僱主不要強迫員工簽署無薪假同意書，此舉或違反僱傭條例。綜合各個零售業人士意見，由於難以預測今次社會運動何時結束，加上外圍不利因素（如貿易戰等）揮之不去，情况較SARS嚴重，不過現時洽淡續租時仍未見減租或其他優惠。

明報記者 蕭嘉聰

香港酒店及餐飲從業員協會昨日發聲明指出，早前市道暢旺時業界人手不足，員工亦與公司胼手胝足，僱主不要因營業環境變差，便對員工開刀，又呼籲酒店業僱主與僱員共渡時艱。該會秘書長葉柳青表示，會員普遍反映8月至今酒店入住率30%至50%，更有五星級酒店單日入住率不足20%。她續稱，會員大多被要求「清大假」，暫未有人需要放無薪假，另有2至3間酒店已關閉3至5層酒店房清潔及翻新，反映僱主亦已努力為員工安排工作。

有五星級酒店單日入住率不足20%

多家酒店均開始減價吸客，以長實（1113）旗下的九龍海逸君綽酒店為例，上月底至下月中期間，預訂8月1日至12月30日的住宿即有六折優惠，根據酒店官網的預訂系統，假設2人預訂昨晚的房間，最廉宜房價為750元。

香港化妝品同業協會監事長何紹忠認為，難以預測今次社會運動何時結束，加上外圍因素，如中美貿易戰仍未解決，令今次情况較SARS嚴重，業內部分中小企或考慮結業，建議業主、政府推出紓緩措施，令東主有更大決心繼續營運。他舉例，SARS期間有大業主率先在12個月租約中寬免一個月租金，大為紓緩業界壓力，希望業主可與商戶互相扶持。

周生生：7月生意跌逾三成

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌表示，6月起公司生意受影響，7月跌幅逾三成，部分地區達五成，正洽談小部分租約，均未有進展。至於人手方面，他表示公司仍有招聘員工，但進度放慢。

零售協會就表示，大部分零售商8月至今的銷售額大跌逾五成，零售商在營運成本高昂及收入銳減的情况下，承受龐大的現金流壓力，如情况持續惡化，不少零售商或需裁員甚至結業。有見及此，該會已向全港商舖業主發信呼籲，向租戶減租五成，為期六個月共渡時艱。該會指出，零售業界認為政府日前公布的措施未能給予針對的幫助，呼籲政府向零售商提供即時紓困方案，例如財務資助及差餉寬免。

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