籲大規模改劃新界地 發展新市鎮息民怨

根據規劃署數據，本港1111平方公里土地面積當中，只有24.4%為已建設的土地，而當中住宅更僅佔6.9%，因此根本不缺乏土地發展住宅，只是大部分土地，例如新界土地未有釋放作住宅用途而已。在現有機制下，假如發展商希望把新界農地改劃作住宅發展，首先要向規劃署申請，並經由城規會審批，就此諮詢區議會及公眾，獲批符合規劃要求後，發展商才可拿着地契向地政總署申請補地價發展住宅，補地價後始可開始興建住宅，要把「生地」變「現樓」，需完成這個「規劃、地契、建築」的三部曲，往往需時5至10年。

地積比率應大增到5至10倍

袁志光認為，港府若希望在短期內大幅增加住宅供應，可以在新界某一大型地區(例如屯門藍地)，一次過將該區的土地向規劃署申請由非住宅改作住宅用途，有關地積比率由現時1倍或以下大幅增加到5至10倍，並且提交配合發展的完善交通及配套方案，按現有機制同樣由城規會審批，並諮詢區議會及公眾，若獲通過便可大幅增加住宅土地供應，用來發展新市鎮。

雖然上述方案會令早在該區囤積土地的發展商受惠，或引起社會對官商勾結的疑慮，但袁志光認為，若社會認同短期大幅增加住宅土地供應是政府施政的重中之重，上述方案值得討論，執行細節可以探討，此舉亦比靠「明日大嶼」填海要在10多年後才能增加供應快捷。

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