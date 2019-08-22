「大戶御用經紀」袁志光：社運緩和 中區甲廈料轉旺

港府擬修訂《逃犯條例》觸發的社會動盪持續兩個多月，袁志光在專訪中指出，期內本港中區甲廈租售市場基本停滯，「近月中區甲級寫字樓的成交基本接近零，原因是業主不肯減價，是次升浪由2003年開始，租金過去16年一直大漲小回（見圖），估值亦有相若升幅，很多業主多年前已低價買入，目前有相當持貨實力，沒有減價求售的壓力。

金融機構暫緩續租決定

「租賃市場方面，中區甲廈的主要租戶便是金融機構，當中包括銀行、保險公司、券商及資產管理公司，以至專業服務機構如會計師行及律師樓等等。在正常的情况下，在租約到期半年或以前，租客便會與業主磋商新租約，但這些金融機構現正觀望本港社會運動將如何發展、以及此舉對其日後生意的影響，所以暫時不急於就續租作決定。現時很多公司的財務部均在制定明年1月開始新一年的預算，當中包括預計明年生意額及需要多少新同事及新樓面，我估計在9月及10月，若本港社會穩定下來，中區甲廈的租務市場亦會轉趨活躍。」

在近月市場轉趨淡靜前，第一太平戴維斯香港投資部在今年首4個多月，已成功促成約250億元成交額，當中包括多宗甲廈交易，例如太古城中心三座及四座(引入大股東，成交額約150億元，為今年以來本港最大宗寫字樓物業成交)、上環蘇杭街69號全幢商廈(約19億元)及灣仔會展廣場辦公大樓21樓至23樓(約18億元)。

袁志光透露，該行今年替大鴻輝興業買入灣仔會展廣場辦公大樓3層甲廈，以及在去年及今年替紀惠集團以總額約15億元買入中環中心19樓及26樓兩層甲廈，均由他親自負責。在今年初公布《福布斯》2019年香港50大富豪榜，大鴻輝興業主席梁紹鴻以42億美元身家排第23位，紀惠集團主席廖湯慧藹則以40億美元身家排第25位，袁志光作為不少名門望族及機構客戶之「御用經紀」，他在本周二接受專訪對中區甲廈後市的分析值得重視。

相信港府及示威者已釋善意

根據第一太平戴維持的數據，今年首季中區甲廈平均呎租為154.8元，較排第二位的灣仔/銅鑼灣區85.1元呎租高近七成。袁志光指出，紀惠集團購買的兩層中環中心寫字樓平均呎價約3萬元，料可以每呎80元出租，租金回報率逾3厘，高於中區甲廈平均水平，可見買入價屬筍價；至於大鴻輝購入灣仔會展廣場辦公大樓3層，他分析，大鴻輝過去10年積極併購舊樓，已一段時間沒有購買商廈，是次再次出手也可視為長遠看好甲廈後市的啟示。

當然，由於本港社會動盪局面已持續近80日，期內甲廈租售市場亦已冰封，暫時市場觀望氣氛濃厚，但袁志光強調，在剛過去的周末政府及示威者雙方均已釋出善意(編按：剛過去周日民陣指其主辦的集會有170萬港人參與，其間並無發生大規模警民衝突，屬近兩個月來首次，而特首林鄭月娥周二表示會籌備「對話平台」，被視伸出橄欖枝)，投資者不需要對後市太悲觀，「我覺得本港社會運動近日有緩和迹象，大家均已經釋出善意，任何事情有開始就一定會有終結，社會運動亦不可能長期持續，到某一時間雙方便會尋找和解方案，我相信一定是向和解的方向行，問題是哪方讓步較多而已」。

股樓如沙煲兄弟 恒指回升利氣氛

袁志光樂觀預測，在未來2至3星期內，本港是次社會運動便會出現重大的向好變化，而港股作為重要先行指標，恒指上周四跌至24,899點已見底，此舉亦對中區甲廈市道亦有啟示作用，「上周三美股道指大跌800點，但港股低開後買盤湧現，恒指先跌後升，升勢更延續至今，這是很奇怪的情况，你細心想想，很可能便是中資機構的資金當時開始入貨所致。本港股票市場與地產市場是『沙煲兄弟』，互為因果，如果港股繼續下跌，最終也會拖累港樓；如果港股止跌回升，樓價亦不會差，因為有錢人的資金都是在左手或右手(股市或樓市)而己。從另一角度去看，如果我持有的股票組合很有價值，銀行留意到我持有這麼多資產，便不會因短期樓市轉吹淡風(物業估值下跌)要求我為按揭貸款填補差價，所以樓市及股市屬互為因果」。

假如一如所料本港社會運動短期平靜下來的話，袁志光相信，下月市場購買力便有機會重返中區甲廈市場，由於目前呎價已比去年中高峰期回落一成，若業主亦「肯再畀多少少折扣」，相信市場會出現承接。另外，他認為要特別要留意的是，在過去一年成功在高位沽貨的醒目資金，在今年餘下時間若入市掉頭大手買貨，對市場亦屬正面信號。

明報記者 葉創成

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