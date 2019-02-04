近3年落成開放式新盤貨尾涉208伙

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，即使近期社會局勢不穩，但在發展商略為減價下，開放式單位銷情依然理想。他又指，該行從2016年及以後首次推出的新盤中，選取109個項目，合共62,900個單位統計，其中2017年至2018年落成新盤，貨尾量為2026個，包括開放式及1房新盤貨尾243個，按月減少34個；2房及3房新盤貨尾1229個，按月減少46個；4房或以上新盤貨尾554個，按月減少11個。

2017至2018年落成新盤 貨尾2026個

同時，2019年落成新盤貨尾則有2599個，包括開放式及1房新盤貨尾有622個，按月減少255個；2房及3房新盤1593個，按月新增194個；4房或以上新盤貨尾384個，按月新增81個。

而2020年落成新盤中，貨尾合共2890個，包括開放式及1房貨尾533個，按月下跌103個；2房及3房貨尾2164個，按月下跌322個；4房或以上新盤貨尾193個，按月跌5個。

值得留意是，上述推盤量以整個項目單位總數為準，並非計算價單上的單位數目。