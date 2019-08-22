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九龍塘雋睿最快下月推 3至4房佔逾半

【明報專訊】社會氣氛雖然持續惡劣，但荃灣映日灣上周六首輪開售紅盤高開，帶動其他新盤伺機出擊。中小型發展商永義（1218）旗下九龍塘延文禮士道18號項目，正式命名為雋睿，部署最快下月登場。另外，會德豐（0020）將軍澳日出康城MARINI，有機會今日公布開價。

永義執行董事官可欣表示，雋睿提供的戶型涵蓋1房至4房，另設特色單位，當中逾50%屬3房及4房間隔。官續稱，項目仍待當局批發預售樓花紙和入伙紙，但相信短期內可獲批，最快下月推售。雋睿總共提供60伙，1房戶實用約300方呎；2房戶約400方呎；3房戶約800至900方呎，4房大單位則約1200至1500方呎。至於永義同系窩打老道95號項目，提供約55伙，官表示擬明年發售。

MARINI最快今日開價

另會德豐將軍澳日出康城9A期、單位總數647伙的MARINI，今日下午首度向傳媒開放設於尖沙嘴港威大廈的展覽廳和示範單位，市場估計有機會同場公布開價。昨日新盤成交宗數維持單位數，當中新地（0016）旗下已屆現樓的何文田天鑄，透過招標售出一伙4房雙套房標準戶，為1座12樓實用面積2019方呎A室，成交價8076萬元、呎價高見4萬元，為天鑄8月首宗一手成交。新世界（0017）元朗瑧頤，昨亦沽出一伙1房戶，為3樓B3室，實用面積308方呎，成交價549.4萬元，實呎17,838元；瑧頤6月底開售至今累沽約212伙、套現逾11億元。

本月暫錄15宗新盤撻訂個案

社會氛圍持續緊張下，續有新盤買家選擇撻訂離場。據本報統計，新盤市場本月暫時累積錄約15宗撻訂個案，其中鷹君（0041）7月底開售迄今累售約360伙的大埔白石角朗濤，錄得首宗撻訂個案。位於8A座11樓C室，實用面積773方呎，原於上月27日以992.7萬元售出，買家亦於8月2日簽署正式買賣合約，但昨天取消交易，由於選用建築期付款法，估計遭沒收5%訂金涉近50萬元。

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