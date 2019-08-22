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明記製造葉泰海5620萬沽君臨

【明報專訊】近月社會動盪，市場先後錄名人沽貨個案，包括政商界人士，其中電器設備供應商明記製造董事長葉泰海繼今年初以5060萬元沽出柯士甸站上蓋GRAND AUSTIN後，原來再於3個月前以5620萬元沽出九龍站君臨天下一個3房單位。

土地註冊處資料顯示，君臨天下3座高層A室，實用面積1054方呎，屬3房1套連儲物室間隔，於今年5月以5620萬元易手，實呎53,321元。單位原本由葉泰海以個人名義持有，他早於2014年2月以4093.8萬元購入，持貨逾4年，現沽出帳面獲利1526.2萬元或37%。

藍馬藍潔兒2800萬「首置」購名鑄

另一邊廂，土地註冊處資料顯示，小型發展商藍馬集團董事藍國恩的細女藍潔兒（Lam Kit Yee Krystal），上月初以2800萬元購入尖沙嘴名鑄一個實用面積1143方呎的高層A室，實呎24,497元。藍潔兒支付119萬元印花稅，等同樓價4.25%，即以首置名義入市。單位原業主料為內地客，2011年8月2790.6萬元一手購入，持貨8年，帳面僅獲利9.4萬元，扣除印花稅、佣金、交易雜費等，明賺實蝕，預計蝕逾130萬元。

藍澄灣2房600萬近月新低

事實上，市場接連錄得減價成交。中原高級分行經理練玉群表示，青衣藍澄灣2座低層F室，實用面積488方呎，2房間隔，原業主叫價650萬元，但見近月社會氣氛凝重，最終減價50萬元或約8%，以600萬元獲用家承接，實呎12,295元，成交價屬同類單位近月新低。原業主2006年174萬元買入，持貨約13年帳面獲利426萬元或2.5倍。

粉嶺名都2房低市價一成沽

同時，美聯首席助理聯席董事王子超表示，粉嶺名都6座極高層A室，實用面積399方呎2房間隔，以515萬元成交，實呎12,907元，成交價較市價及銀行估值低逾一成。原業主早於2002年以150萬元買入，持貨17年，帳面獲利365萬元或2.4倍。

相關字詞﹕粉嶺名都 藍澄灣 名鑄 君臨天下

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