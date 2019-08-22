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城市金庫劏舖6年兩度蝕讓

【明報專訊】市場再錄迷你舖蝕讓成交，忠誠拍賣行昨推出22項物業拍賣，並成功售出北角城市金庫迷你舖，該舖為地庫雙號舖，實用面積47方呎，拍賣行開價45萬元，獲承兩口價至50萬元售出，實呎10,638元。資料顯示，上述迷你舖於2013年以225.3萬元售出，並於今年1月以58.5萬元易手，物業6年貶值74%。迷你舖剛以50萬元易手，即商舖原業主在7個月內蝕8.5萬元，物業再貶值約15%。

7個月再貶值15%

另美聯工商助理營業董事許英泰表示，沙田石門京瑞廣場2期中高層J至R室單位面積8011方呎，現以交吉形式同時放賣及放租，業主意向價約1.04億元放售，意向呎價1.3萬元；另單位亦放租，月租叫價25萬元，折合呎租約31元。資料顯示，業主2015年5月以5475.6萬元一手購入，若成功以1.04億元易手，帳面將獲利4924.4萬元或90%離場；若以25萬元租出，將可享5.5%租金回報。

京瑞廣場中高層逾億放售

此外，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，觀塘海濱道133號萬兆豐中心中層B室海景戶現放售，面積2058方呎，業主意向呎價約1.8萬元，即涉3704萬元，物業交吉出售。原業主2015年3月以2510.76萬元購入，若成功以意向價售出，帳面將獲利1193.24萬元或48%離場。

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