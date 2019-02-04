50大甲廈本月僅1宗買賣 差過SARS 貿易戰反修例夾擊 投資者大減

明報記者 甘潔瑩

美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，本月截至20日50大甲廈，包括上環信德中心、中環皇后大道中9號、金鐘美國銀行中心、尖沙嘴新港中心、九龍灣企業廣場1期等，至今只錄得1宗成交。據悉，該成交為觀塘皇廷廣場中層J室，面積1855方呎，成交價2133.2萬元，呎價約1.15萬元。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，50大甲廈成交量的上一次全月低位來自去年12月份，當時只錄4宗成交，為有紀錄以來最低，當時已比2003年SARS及2008年金融海嘯時的表現還要差，以此情况推算，相信本月50大甲廈交投量將更少，可能打破去年12月份最低紀錄。

勢破去年12月4宗最低紀錄

翁分析指，本港目前正面對內憂外患，一方面中美貿易談判尚未解決，另一方面本港社會事件正在發酵，令本港經濟表現欠佳，投資者對商廈前景信心受損，不少準買家持觀望態度，不過也有部分買家或憧憬此時可趁低吸納。此外，由於商廈業主仍未大幅劈價，令買賣雙方呈拉鋸局面，導致成交量維持低位水平。他預計，若中美貿易戰及本港政治紛爭仍未有緩和迹象，相信將繼續影響商廈市場，預計短期內50大甲廈成交將維持低位。

中環甲廈空置率創3年新高

事實上，仲量聯行早前發表的《香港地產市場觀察》指出，環球經濟不明朗因素，令企業租戶推遲擴充計劃，其中中環寫字樓市場於7月錄得5.61萬方呎的負吸納量，令空置率升至2.6%，為3年新高，但受惠中環以外地區租務活躍，整體寫字樓市場仍錄得7.59萬方呎的淨吸納量。仲量聯行研究部主管馬安平指，寫字樓投資市場轉靜，主要是投資者憂慮環球經濟前景再添變數及本地社會爭拗升級所致。

啟德商業地下限價批出 影響氣氛

另一邊廂，早前政府標售東九啟德商業/酒店地皮，以低於市場下限售出，亦影響東九區的商廈做價。中原寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，承啟道商業/酒店地以約24.45億元批出，每方呎樓面地價約7100元，亦影響區內氣氛。他預期，未來或有個別業主心態軟化，因應市况調整叫價，或吸引投資者及用家承接物業。