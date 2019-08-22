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湯文亮：當商場變成連儂場

【明報專訊】大約一個月前，有老友從外地回來，見到有不少商場有標貼寫住不歡迎警察內進，曾經試過有穿軍裝的警務人員進入商場洗手間亦被譴責，老友問這是什麼世界，如果警察不能進入，那些商場豈不是變成示威者的庇護所？日子一久，商場就會變成犯罪者溫牀，老友唔相信地產商會做咁蠢的事，但究竟地產商幾時會將這項規定取消？

老友可能不明白，當時風頭火勢，如果唔發出類似通告，網民就會去那些商場試飲、試食，不過零消費，沒有地產商願意冒這個風險，所以迫於無奈發出不准警方進入的通告，但是他們不知道，當網民了解到地產商屈服，他們就會肆無忌憚進駐那些商場，在商場內貼滿標語，比連儂牆還要更進一步，將商場變成「連儂場」，真正消費的人都不敢去那些連儂場，到那時候，地產商就會考慮支持政府止暴制亂，撤回那些警察不准入內的標語。不過撤還撤，警察心中一定有條刺，以後那些商場的安全性就會比以前略減。

消費者卻步 地產商收入減

老友唔相信，佢話地產商大把錢，商場不是收入主要來源，他們是不會撤回那些禁止警察內進的標語。其實老友可能不明白，現在香港的大地產商主要收入除了賣樓之外，商場租金也是其中一個收入來源，甚至兩者平分秋色，如果商場的收入下降，就會影響地產商的業績表現，所以當商場的收入大幅下降，就唔到地產商不向現實低頭，但請鬼容易送鬼難，地產商要花一大輪工夫才可以回復昔日舊觀。

除了商場之外，現在亦有不少屋苑不准警察入內，我覺得這是非常危險的事，不法分子知道，你認為他們會怎樣做？住在那些屋苑的人千祈唔好以為有事可以搵警察，就算警察願意到來，但亦要得到管理公司高層或者屋苑業主立案法團同意，否則就不能執行職務。如果屋苑變成犯罪者溫牀，或多或少都會影響樓價，我唔明白點解會那些業主會倒自己米，或者，當屋苑變成三不管地帶之後，他們又會主動要求警方多些巡邏，但是他們不知道，趕人容易請人難，警察也是人。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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