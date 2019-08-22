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劉思明：消費服務業強勢 優質物管股可取

【明報專訊】港股整體表現牛皮，業績左右個股表現，其中，內房股受到業績支持向好；不過，內房股反彈幅度不小，估值重估空間不大，相反消費及服務行業明顯強勢，物業管理股更為可取，但行業股份參差，宜選增長質量高的股份。

恒指昨低開後最多跌155點、低見26,075點回升，尾市一度升86點，收報26,270點，升38點或0.15%；國指升0.44%。大市成交750.9億元，低於60天平均半成，交投再轉淡。據《明報》港股數據庫，升跌比率48比52，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為55比45，大市好壞參半，買賣盤均沒有明顯優勢。

行業方面，大部分表現牛皮，本報數據庫追蹤的30個行業，有近九成變幅（升或跌）小於1%；原材料跌1%表現已經最差。上升行業中，內房升逾2%、有逾九成股份上升，跑贏一眾行業；其次醫藥保健、新能源升超過1%，後者上升股份佔不足一半。

醫藥股部分高位漸有沽壓

醫藥升勢持續，但部分急升後於高位逐漸有沽壓，中生製藥（1177）、石藥（1093）、康哲（0867）昨收市較高位回落逾3%。至於新能源，信義光能（0968）一枝獨秀，急升一成；保利協鑫（3800）升半成，只屬低位反彈。較早前已提到信義光能，基本面向好，股價有望4至4.5元上落；該股昨天成功升破4.5元後拉升，惟逼近5元料沽壓增加，短線難以擺脫區間上落，但預計交易區上移到4.5至5元。

內房股潤地（1109）、雅居樂（3383）公布業績後股價做好；之前提到的世茂房地產（0813），買盤保持積極。不過，市場以消費或服務行業享有較高估值，食品飲品、服飾股繼續尋頂，華潤啤酒（0291）、安踏（2020）、海底撈（6862）、李寧（2331）創新高，內房相關的物業管理股更為可取。

不過，物業管理面對不少挑戰，如彩生活（1778），剛公布上半年純利按年增長逾兩成，惟期內核心的物業管理服務收入增長僅3%，受到人工成本及外包成本影響，毛利亦明顯受壓；不過，行政開支減少及融資成本下降，支撐業績表現。中海物業（2669）剛公布的中期業績，同樣面對人工成本上漲壓力。

永升生活短線或上試4.4元高位

龍頭股碧桂園服務（6098）將於周五公布業績，公司已預告上半年純利增逾五成，宜看屆時是否有驚喜，推動股價向上突破。就如早前提過的永升生活（1995），上半年純利增長逾1.2倍，比預告增長逾九成更為理想；該股回調至50天線找到支持，近兩日已回升，重上10天線及20天線，走勢再度轉強，短線有機會上試4.4元高位，可於4元以下吸納，低收3.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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