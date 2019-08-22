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張兆聰：海底撈料有一年「安全期」

【明報專訊】恒指昨升38點，收報26,270點，成交金額750億元。美股回調，港股先跌後升，但仍以窄幅上落為主，市場還是集中炒業績和政策。勝預期和遜預期的業績，股價表現有天壤之別，例如估值超高的海底撈（6862）和頤海（1579）在公布利好業績後成功破頂。

中美貿易戰、全球經濟衰退、香港政局不穩3個因素，既沒有好轉也沒有惡化，德國準備推出刺激經濟措施，意大利政黨商討成立新政府，市場反應正面，市况暫時仍是待變格局。市場部署仍是偏審慎，很多股份在20天線受阻，但強勢行業升勢依然很強，醫藥、手機設備、啤酒、體育用品、內需、物管股等板塊，全都有理想升幅。但要留意，當大市升不起而強勢板塊大幅跑贏，隨時會有過度擁擠的問題。能夠快速抽升10%至20%，即使有基本因素支持，也肯定有大量投機性買盤，帳面利潤豐厚，回落時沽貨也不會手軟，炒作要有劇烈波動的心理準備。

海底撈上市至今，無論股價還是業績都非常理想。今年上半年收入增長60%至117億元（人民幣‧下同），純利升41%至9.1億元。餐飲業要提高收入和盈利，只要肯開店便可以，因此重點是經營指標，而海底撈確實依然相當出色。例如餐廳總數由341間激增至593間，但平均翻枱率僅由每天4.9次略為減至4.8次，而顧客人均消費升4%，同店銷售升4.7%，整體數字反映集團仍維持相當好的經營效率。

預測市盈率達62倍 反映未來數年高增長

海底撈的問題主要是天花板何時出現。集團營運能力很強，也成功捕捉近年消費升級浪潮。根據中國飯店協會聯合新華網共同發布了《2019中國餐飲業年度報告》，2018年火鍋市場總收入達8757億元，較2014年漲幅超過52%，預計2019年火鍋營收達到9600億元。行業年複合增速為低雙位數字，但海底撈增速顯然更快，可說是行業的大贏家，而當前高達62倍預測市盈率，反映市場預期未來2至3年仍有超高速增長。但集團分店已超過500間，就算以1000間為目標並且成功保持營運效率，屆時市盈率還是達到30倍至40倍，而這個時候，增長很可能已降了一個台階。

此外，翻枱率數字也不是全無隱憂。一線及二線城市略為下降，分別由每天4.9次及5.1次，減至4.8次和5次，三線及以下城市則由4.6次升至4.7次，抵消了有關影響。要留意的是，新開餐廳的翻枱率回落較為明顯，由4.2次下降至3.9次。若新店開始出現效率下降，市場一旦質疑增長前景，超高估值隨時可出現重大變數。

市場擔心增長受限拋售 低吸博反彈時機

另一個現實是，火鍋以至餐飲市場從來都不乏競爭對手，例如冒起得很快的巴奴毛肚火鍋，就不斷追着海底撈分店來開舖，結果兩者在很多市場的佔有率都激增，犧牲的是當地原來的弱小品牌。筆者覺得海底撈至少未來一年仍是安全期，不會出現大轉勢，每次市場擔心增長而拋售，都是低吸博反彈的時機。只是受到估值的限制，要由現水平再大幅上升，可能性則有限。

[張兆聰 還看今朝]

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