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2019年8月22日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
震雄大股東爆私有化爭拗 蔣震去年交棒六女 二女蔣麗芸：私有化違父願
「注塑機大王」蔣震 本港工業界翹楚
TVB：政局動盪 長遠影響廣告業務
擬向法院提新呈請申星美清盤
恒地逾47億出售和生圍地皮
長實要求旗下10酒店員工放無薪假 業界：肯減房價 仍可租出
國泰遊客商務客減 本月收益受壓
煤氣挫逾半成 2008年來最大單日跌幅
反修例風暴以來 恒指跑輸國指
東亞中期少賺75％ 派息削八成 明言下半年內地業務有望轉盈
吉利半年少賺40% 「最壞時刻已過」
雅居樂中期多賺35%
新秀麗：政經因素累4主要市場
特朗普反口 指無新減稅計劃 稱繼續向聯儲局施壓減息
德標售國債 收益率首見負
前分析師指財務欺詐 迪士尼：舉報毫無價值
張兆聰：海底撈料有一年「安全期」
梁志麟：觀望央行年會 美元難大跌
盧志威：歐洲奢侈品股值得留意
李曉佳：國泰事件 正反映修例之惡
技術取勝：煤氣或下試15元
劉思明：消費服務業強勢 優質物管股可取
周顯：沒抗爭 香港經濟也難好
湯文亮：當商場變成連儂場
50大甲廈本月僅1宗買賣 差過SARS 貿易戰反修例夾擊 投資者大減
城市金庫劏舖6年兩度蝕讓
明記製造葉泰海5620萬沽君臨
九龍塘雋睿最快下月推 3至4房佔逾半
近3年落成開放式新盤貨尾涉208伙
嘉華財團啟德地中標價較次標高6%
「大戶御用經紀」袁志光：社運緩和 中區甲廈料轉旺
籲大規模改劃新界地 發展新市鎮息民怨
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技術取勝：煤氣或下試15元
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【明報專訊】雅居樂須突破降軌（圖）
海底撈守32元續升勢（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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