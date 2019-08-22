盧志威：歐洲奢侈品股值得留意

美股、美債、美元的強勢，反映資金非常看好美國的前景，總之是美元資產就買，同一時間，環球各國股市卻陷入低谷，似乎美國債息倒掛，預示衰退發生在其他國家，而非在美國，更甚者Jackson Hole將在本周舉行，如果聯儲局再放鴿，相信有助股市走出低谷。

在眾多板塊當中，以消費股最為強勢，今時今日買股票，不應再盲目留意增長股或主題股，大家見到人造肉股恍如浮沙，缺乏承接力，都是塘水滾塘魚，間中出現爆發性升幅，要捉得中才有理想回報，反而一些悶悶地的股票，靠着穩定增長推升股票，更容易上升。

只須限制供應 業績可穩升

筆者之前推介過餐飲股，但是其實高端消費股也是不錯的板塊，而這些品牌股多數在歐洲，例如Hermès（RMS）和LVMH（MC），都能食正這個大潮流。

須知道傳統來講，如果經濟差，奢侈品的損傷會大於必需品，但利息愈來愈低，如果資產不是暴跌五成，富人仍然比窮人有錢，所謂的奢侈品消費對他們來說只是九牛一毛，故此他們要獲得穩定增長的難度不高，只需要限制供應，無論賣甚麼都能出貨，業績會穩步上升。

更甚者在歐洲要買股票，基本上無得揀，科技股不成氣候，如果不買消費股，剩下汽車、金融可以睇，歐洲汽車股情况極度惡劣，跟美國車股的劣勢不遑多讓，所以如要分散投資，歐洲奢侈品牌股是一個很好的選擇。

（筆者客戶持有RMS及MC）

[盧志威 美股搏擊]