梁志麟：觀望央行年會 美元難大跌

美元會否由高位回落，將視乎鮑威爾會否暗示短期內再減息。不過觀乎當地的零售及就業數據穩定，估計發表上述言論的可能性較低，料美匯指數於97.4至98.4上落。

澳洲儲備銀行行長洛威將於同一場合發表演說，觀乎當地就業市場有轉弱迹象，加上亞洲經濟疲弱，估計言論將會偏鴿。對於澳元後市，將視乎洛威會否暗示負利率及量寬的可能性，料澳元於0.68整固後下試月初低位0.6680，甚至0.65水平。

新西蘭下周一公布貿易數據，要留意進出口會否進一步向下。技術上紐元受制於10天線，估計可接近支持位0.6380，但始終央行於月初才大幅減息，料紐元急跌的機會較低。

油價受制降軌 加元急升機會不大

美元兌加元未能突破阻力1.3350後回落，但除非紐約期油可收高於下降趨勢線阻力，否則加元出現急升的可能性不大，暫時美元兌加元於1.3180至1.3350上落。

歐洲貨幣方面，芬蘭央行行長雷恩上周表示將於9月推出刺激經濟措施，規模料大於市場預期，似乎9月份減息的可能性極大，現時市場觀望其他官員的取態。

技術上歐元處於下降通道，料後市於1.10至1.12上落。脫歐談判繼續左右英鎊，料匯價於1.2020至1.2270上落。雖然瑞郎近日高位回落，但因歐元兌瑞郎持續走弱，料限制美元兌瑞郎於0.9660至0.9850上落。

歐元處下降通道 料1.10至1.12上落

近日市况喘定支持美元兌日圓反彈，但始終中美貿易談判處於膠着狀態，聯儲局9月份又未必如市場預期般減息，將限制匯價的反彈空間，料美元兌日圓於105至107.70上落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]