前分析師指財務欺詐 迪士尼：舉報毫無價值

指免費招待被虛報假收入

在迪士尼任職18年的前高級財務分析師庫巴（Sandra Kuba）稱，主題公園和度假村業務的職員，會利用公司的會計軟件漏洞，有系統地誇大收入。她表示，部分職員曾將免費的招待活動，上報虛假的收入。又有人把禮品卡按面值入帳，而不是按折扣後的金額記帳。有時員工更會將禮品卡的收入紀錄兩次，一次是購買禮品卡時，另一次是使用禮品卡消費時。

按照庫巴的指控，迪士尼會計軟件的漏洞，令這些假帳難以追蹤，單在2008至2009財年，迪士尼的年收入就可能被誇大60億美元。根據迪士尼的財報，迪士尼的主題公園和度假村業務在2009年的總收入為106億美元。

庫巴聲稱，早在2013年便向管理層匯報會計問題，但未獲處理。3年後她再向高層投訴，迪士尼的審計團隊曾在2016年11月聯繫過她，但未再跟進。庫巴在2017年8月首次向SEC舉報，並在翌月遭迪士尼解僱。迪士尼的發言人表示，她是因為多次向同事作無根據的投訴而被解僱。

SEC的前律師托馬斯稱，SEC多次接觸巴庫，不止一次要求對方提供更多信息，並進行會面，反映當局認真對待指控。SEC每年收到超過2.5萬個舉報及投訴，當中大多數不會走到這一步。

（綜合報道）

[國際金融]