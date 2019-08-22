德標售國債 收益率首見負

拍賣出8.24億歐元 不及目標一半

由於市場憂慮經濟增長疲軟，加上對主要央行加推寬鬆措施的預期，令主要市場的債券孳息率顯著下跌。投資者購入超長年期的債券，以換取略高幾個基點的利息。隨着長年期的國債孳息率顯著下降，分析認為周三拍賣的需求較弱並不令人意外。荷蘭合作銀行利率策略師凱恩斯（Matt Cairns）稱，市場的態度未來或會轉變，鑑於歐洲央行下月可能宣布加推刺激措施，屆時歐洲的國債收益率可能跌得更低。

比特幣大跌逾8% 穿1萬美元關

有「數碼黃金」之稱的比特幣，雖然近期價格顯著向上，但昨晚大跌逾8%，跌穿1萬美元關口。路透引述市場人士稱，沒有特別的催化劑令比特幣向下，相信是在交投淡靜的情况下，個別投資者作出大手交易，令比特幣價格急跌。其他主要的數碼貨幣，以太幣（Ether）等主要加密貨幣的價格也急跌7%。

（綜合報道）

[國際金融]