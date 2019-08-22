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特朗普反口 指無新減稅計劃 稱繼續向聯儲局施壓減息

【明報專訊】市場憂慮環球增長放緩之際，美國總統特朗普表示，正研究減稅的可能性，包括在毋須國會批准的情况下，按通脹率下調資本利得稅，並再次下調入息稅，以提振美國經濟。他又表示，將繼續向聯儲局施壓，爭取進一步減息，但其言論試圖淡化經濟增長可能放慢的前景，反映他可能憂慮經濟轉弱對其明年底競逐連任的影響。不過周三特朗普突然反口，他向記者表示無意削減資本增值稅，因為下調資本增值稅只會惠及富裕家庭，而他就更希望幫助一般工人家庭。

近期金融市場的避險情緒升溫，預示環球經濟低迷的威脅正向美國蔓延。特朗普稱，一直在研究各種減稅措施，但強調任何方案也沒有迫切性，因為美國距離衰退仍然很遠，反觀歐亞卻有很多問題。不過一般減稅方案都要國會批准，眾院目前由民主黨控制，將會為白宮的減稅計劃帶來障礙。民主黨人抱怨，特朗普在2017年的稅改措施，令大型企業及富豪成為主要受惠者，潛在的資本利得稅調降，將引起類似的爭議。

民主黨人抱怨之前減稅惠及企業富人

特朗普稱，白宮正研究通過把資本收益扣除通脹，下調資本利得稅。特朗普有可能繞過國會，透過行政手段來實現這減稅措施。不過這做法可能引起法律爭議。彭博社稱，美國前總統老布殊的政府曾考慮透過行政命令推出類似措施，但據悉當時憂慮到法律挑戰而擱置了計劃。1992年，司法部的法律顧問辦公室認為，財政部沒有權力去為投資「成本」一詞給予定義，將通脹影響計入「成本」。當時的司法部長巴爾（William Barr），如今再次擔任司法部長。

稱對付中國「是必須做的事」

根據現行法律，美國投資者須對名義資本收益納稅，假設投資者在1990年購入價值10萬美元的股票，目前這些股票升值至100萬美元，投資者需為90萬美元的資本收益繳稅，儘管部分收益由通脹造成。有分析認為，調降資本利得稅可刺激股市交易。根據賓夕法尼亞大學沃頓商學院的預算模型，此減稅措施可在10年內令稅負減少1000億美元，令高收入人士受惠。駐華盛頓的無黨派研究機構——稅收政策中心（TPC）則稱，降低資本利得稅並不能有效刺激增長。

特朗普又稱，正研究削減入息稅等，但未透露時間表。潛在的經濟增長放慢，不利於特朗普爭取連任。彭博社本月對經濟師的調查顯示，明年經濟衰退的概率達35％。特朗普承認，如果不去對付中國，日子會輕鬆得多，但這是「我必須做的事」。經濟趨勢往往能預示美國大選結果。上一世紀連任失敗的美國總統，包括老布殊、卡特和胡佛（J. Edgar Hoover），其任內都經歷經濟衰退。

白宮多次表示，正考慮新刺激措施，包括在大選前減稅。自特朗普在2017年底簽署減稅法案後，未再加推減稅措施。特朗普重申，希望聯儲局減息至少1厘。如此大幅減息通常是經濟陷入困境時才實施。諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）質疑聯儲局7月減息，可能引發市場對衰退的憂慮。

明尼阿波利斯行長：9月不應減息

後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）稱，經濟並非走向衰退，但聯儲局7月減息是正確的，因為聯儲局希望保持經濟增長。明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkar）在《金融時報》撰文，建議9月不應再次減息，反而應利用前瞻指引，向市場釋出未來隔夜利率將會向下的信號，從而為經濟提供刺激作用。由於隔夜利率的變動，往往影響到長期利率。他說，若聯儲局堅決承諾未來10年將隔夜利率維持在零水平，那麼美國10年期國債孳息率很可能接近於零。他預期，若經濟衰退出現，聯儲局利率最終可能會再降至零，現在應採取行動，避免經濟衰退。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕入息稅 資本利得稅 減稅 特朗普

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