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雅居樂中期多賺35%

【明報專訊】內房股雅居樂（3383）中期多賺35.1%至50.77億元（人民幣．下同），每股基本盈利為1.308元，每股中期息增兩成至0.6港元。受業績「對辦」帶動，該股昨日升5.6%，收報10.38元，曾高見10.56港元。

股價昨升5.6%

近年雅居樂走多元化路線受到投資者關注，公司拓展物管雅生活（3319）、環保、建設、房管等業務，多元化業務收入佔比已由2018年中期佔整體收入6%，升至2019年中期的9%。主席陳卓林預期下半年會繼續增加至15%水平，達至原來目標10%至20%的中位，及至2022年至2023年多元化業務則可佔總體收入的一半。

談及近期大灣區及中央支持深圳成為先行示範區一事，陳卓林指會受惠政策，因目前公司在中山、惠州的土地儲備各達400多萬平方米，逾1000億元貨值在大灣區，而舊改項目中有50%亦來自廣州。

萬科純利增近三成

至於龍頭內房萬科（2202）中期純利則按年增29.79%至118.4億元，每股基本收益1.06元，按年增28.77%，不派中期息。近年他們土儲維持足夠發展2至3年，截至中期土儲約1.5億平方米水平。

問到作為行業龍頭是否過於保守，執行副總裁兼首席運營官張旭指，「拿地很難，但喜歡拿難的地」，因為公司只聚焦具人口導入、經濟增長、有產業的城市，像長三角、珠三角、城市軌道交通的TOD項目、城市更新項目等。萬科上半年拿地金額約905億元，相當於銷售額的三成。集團上半年已售未結轉銷售額達6200億元，將在1至3年內入帳。

萬科昨升1.44%，收報28.25元。

相關字詞﹕大灣區 深圳先行示範區 雅生活 多元化 雅居樂 萬科

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