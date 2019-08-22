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吉利半年少賺40% 「最壞時刻已過」

【明報專訊】早前發盈警的吉利（0175）昨公布中期業績，純利40.09億元（人民幣．下同），按年減39.89%；不派息。期內收益475.59億元，按年跌11.45%。上半年汽車總銷量65.17萬輛，按年減15%，中國銷量減19%至61.31萬輛，不過出口市場表現理想，按年大升3.44倍至3.86萬輛。

出口銷量按年升3.44倍

吉利昨收報11.04元，跌0.54%。吉利指出，雖然中央已推行措施刺激需求，但汽車市場仍沒好轉；中美貿易戰惡化，為今年餘下時間的汽車需求帶來巨大不確定性。

公司執董及母公司吉利控股總裁安聰慧表示，6月因內地汽車排放標準升級（國五轉國六），同行減價促銷國五車型去庫存，以及6月底開始新能源車補貼額度下調，令7月汽車銷售受到提前消費影響，但隨着傳統銷售淡季已過，今年最壞時刻已過去，有信心達成全年銷量目標。

稱內地車市趨強者愈強

吉利汽車行政總裁桂生悅表示，2016至18年業績理想，被視為吉利「黃金時代」，今年確是近幾年較差財報，「黃金時代已過去，但我認為白金時代才剛開始」。

桂生悅解釋，中國汽車消費者對汽車質量要求愈來愈高，車市格局形成「強者愈強，弱者滅亡」趨勢，而吉利現時技術已達到世界級水平，CMA（緊湊模塊化架構）平台亦已完成佈局，生產成本將可於未來有顯著下降，在汽車市場的新變化中保持競爭力。

相關字詞﹕新能源車補貼 白金時代 最壞時刻 吉利

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