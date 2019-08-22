東亞中期少賺75％ 派息削八成 明言下半年內地業務有望轉盈

明報記者 廖毅然

東亞銀行把4項內地企業貸款的信貸級別下調，以致期內減值損失大增17倍至50.63億元，內地業務因而錄得28.46億元淨虧損，內地業務的減值貸款比率按年急增3.1個百分點至4.89％，拖累全集團表現。

儘管集團早已發出預警，但昨日公布業績後股價倒跌，全日收報20.85元，跌1.65％。

降內地企業貸款信貸級 淨虧損28億

東亞聯席行政總裁李民斌則重申，集團是主動檢視內地貸款組合後才作出調整，以致減值損失大增，強調這是風險控制的措施，而且自6月發出盈警後，該批早年的貸款資產，已解決了85％，主要出售予第三方。况且，下半年不會再有此等大規模減值的情况，估計下半年內地業務可扭虧為盈。

事實上，撇除大幅減值，內地業務的撥備前經營溢利增加44％至12.09億元，淨利息收人大增50％，淨息差擴闊0.62個百分點至2.32％。李民斌解釋，集團透過互聯網合作伙伴擴大消費貸款及信用卡業務，內地業務的零售貸款在上半年增長68％，佔比增至34％。日後應對內地業務的風險，亦主要循增加零售貸款佔比及減少非一線城市企業貸款兩方面。

下調港業務全年貸款增長

香港業務方面，聯席行政總裁李民橋認為，香港經濟受到近期社會不穩定的情况所影響，如果問題未能在短期內化解，緊張的氣氛將影響消費者和企業的信心，來港旅客亦會卻步。他表示，已見到樓價有調整迹象，失業率可能會上升，香港業務的客戶貸款增長在上半年為4.9％，年初時他預計全年貸款增長為中高單位數字，現在調整為最多中單位數字。