經濟
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反修例風暴以來 恒指跑輸國指

【明報專訊】港股昨日繼續守在26,200點水平，開市前美國總統特朗普稱即使貿易戰短期不利美國，亦要對抗中國，加上意大利政局有變等不利因素，恒指低開71點後最多下跌155點，不過中午前已反彈至前日收市水平，午市在26,200點水平反覆上落。港股缺乏利好因素，市場保持觀望態度，恒指收市報26,270點，上升38點或0.15%，成交縮至750億元。

昨日國指上升44點或0.44%，報10,177點。恒指上升多由中資股帶動，華潤置地（1109）上半年業績理想，昨升4.45%為表現最佳藍籌；另建設銀行（0939）昨升0.7%，亦拉是動恒指上升點數最多的成分股。早段受惠納入內地醫保名單的憧憬，醫藥股表現理想，中生製藥（1177）升3.56%，石藥（1093）升3.47%。

昨中資帶動 恒指跌轉升

本地股方面，除了煤氣（0003）業績失望，昨跌5.26%為表現最差藍籌，新世界（0017）、新地（0016）等本港地產股亦下跌。

《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮以來，引起市場對本港社會情况的關注，恒指表現開始落後於國指，特別是在8月11日後公眾集會導致機場停運，局勢引起國際關注，恒指當周明顯落後國指。6月10日以來，恒指下跌4.74%，國指下跌3.32%（圖2）。

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗表示，恒指守在周初反彈水平，要升穿26,600點阻力才算安全，雖然近日A股表現不錯，但港股表現仍然較弱，加上早前平淡倉力度已經減弱，要升穿阻力不易。因為部分中資股早前表現較弱，業績亦有支持，料及後國指的表現會較恒指為佳。

相關字詞﹕黃耀宗 植耀輝 恒指 逃犯條例

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