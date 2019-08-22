煤氣挫逾半成 2008年來最大單日跌幅

大行最淡看13.1元 較現價跌兩成

近期本地股沽壓沉重，股價抗跌力強的煤氣，終因績差而被拋售。券商當中，看得最淡的有野村。該行認為，煤氣上半年香港售氣量下跌2.4%，疲弱的需求令市場感到意外，預計下半年需求會繼續受壓，主要因為近期香港的示威活動，會令到餐飲及酒店業的用氣需求降低。野村又認為，煤氣估值相等於今年預測市盈率41倍，是歷史水平的高點。在計及疲弱業務及高估值後，把目標價由13.84元削至13.1元，評級為減持。

大和：加價或抵消部分不利因素

大和資本則看得較樂觀，該行指出，煤氣的香港業務稅後營運盈利在上半年下跌5%，但預計全年會持平，即下半年較上半年好。該行解釋，看好下半年表現原因有二，首先是8月起煤氣加價，可以抵消部分不利因素。第二是參照2003年SARS期間，煤氣銷量仍然增加0.6%，因為更多市民傾向在家煮食。大和把煤氣的評級由跑贏大市降至持有，削減目標價3%，但仍有17.9元，是券商中較高的。

花旗：內地業務波動 削目標價

煤氣的內地業務同樣令市場失望，花旗指出，煤氣在內地的天然氣業務利潤下跌，每立方米利潤按年減少11%至0.56元人民幣，主要因為今年4月起，城市門站價平均調高了15%。

而花旗引述煤氣內地子公司港華燃氣（1083）指出，上半年只反映了一半的增量成本。該行同樣指出，煤氣的內地新能源業務盈利按年下跌67%，由於商品價格下跌導致產品售價急降，這項業務的回報變得相當波動。該行把煤氣的目標價削至13.5元。