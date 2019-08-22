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國泰遊客商務客減 本月收益受壓

【明報專訊】國泰（0293）昨日收市後公布7月份的客、貨運量數據。7月載客量327.87萬人次，按年增4%，乘客運載率微跌0.6個百分點至86.1%，以可用座位千米數計算的運力則上調7.2%。今年首7個月的載客量升4.4%，而運力增加6.7%。以收入乘客千米數（RPK）計，中國內地7月RPK為8.18億，同比跌2.8%；北美洲RPK為35.48億， 按年升8.1%；歐洲地區RPK為29.86億，按年升8.9%（見表）。國泰昨收報10.42元，跌2.25%。

7月內地RPK按年跌2.8%

國泰顧客及商務總裁林紹波指，過去兩個月於香港發生的事件沒有嚴重影響公司7月的客運業務，但受累於來港的商務及旅遊的客運需求大幅減少，預計8月及往後的收益將顯著受壓。他續稱，公司同時留意到離港的客運量開始回軟，尤以短途航班為甚，當中包括內地、台灣、韓國和東南亞的航線。

貨運量連跌9個月

貨運方面，7月貨運量16.97萬公噸，按年減少8.2%，連跌9個月，運載率下跌7.2個百分點至63.1%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力微升0.8%，貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為9.4%。今年首7個月的載貨量同比減少6.1%，惟去年同期仍錄得6.8%升幅；運力整體上升1%，升幅較去年同期大幅收窄。林紹波表示，市場氣氛偏軟持續削弱集團的載貨量，南亞地區是唯一較上月及去年同期有增長的區域。

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