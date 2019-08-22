國泰遊客商務客減 本月收益受壓

7月內地RPK按年跌2.8%

國泰顧客及商務總裁林紹波指，過去兩個月於香港發生的事件沒有嚴重影響公司7月的客運業務，但受累於來港的商務及旅遊的客運需求大幅減少，預計8月及往後的收益將顯著受壓。他續稱，公司同時留意到離港的客運量開始回軟，尤以短途航班為甚，當中包括內地、台灣、韓國和東南亞的航線。

貨運量連跌9個月

貨運方面，7月貨運量16.97萬公噸，按年減少8.2%，連跌9個月，運載率下跌7.2個百分點至63.1%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力微升0.8%，貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為9.4%。今年首7個月的載貨量同比減少6.1%，惟去年同期仍錄得6.8%升幅；運力整體上升1%，升幅較去年同期大幅收窄。林紹波表示，市場氣氛偏軟持續削弱集團的載貨量，南亞地區是唯一較上月及去年同期有增長的區域。