長實要求旗下10酒店員工放無薪假 業界：肯減房價 仍可租出

明報記者 蕭嘉聰

據悉，長實要求酒店主管級員工在本月餘下時間放1天無薪假，而9月主管級及基層員工分別須放2天及1天無薪假。有長實旗下的酒店員工向本報透露，8月只餘下約10天，突然下令要求所有主管級員工放無薪假，令同事們感無奈，每間酒店平均有7至8名主管級員工，再計及應有的例假，人手安排困難。

員工：上半年「賺咁多」仍開刀

該員工又指，上半年本港經濟情况理想，酒店收益不俗，即使7月入住率漸受示威活動影響，但相信酒店「仍有錢賺」，坦言集團在上半年已「賺咁多」的情况下，仍迅速找員工「開刀」，做法並不理想。

長實現時在港共營運10間酒店，包括都會海逸酒店、北角海逸酒店、嘉湖海逸酒店、8度海逸酒店、九龍海灣酒店、九龍酒店、港島海逸君綽酒店、九龍海逸君綽酒店等，集團日前曾指，酒店及服務套房組合未來將增至約1.5萬間客房。翻查長實本月初公布的中期業績，酒店及服務套房業務期內收入為23.74億元，按年輕微下跌2.1%，平均入住率為89.5%。

洲際改為要求放年假

日前已有本地傳媒報道，香港洲際酒店發內部電郵指社會事件持續，令入住率和餐飲收入下跌，員工須在本月及下月放年假和無薪假，不過其後又改為只要放年假。本報就事件向洲際酒店查詢，截稿前未有回覆。

華大酒店（0201）主席鄭啓文指出，集團在港經營10間酒店，至今入住率仍有近100%，不過近日內地及東南亞旅行團大減，較偏遠如東涌、荃灣的酒店均需減價吸客，集團旗下酒店房價亦要跌五成。

華大：我哋仲請緊人

不過他強調，即使來港旅客大減三至四成，仍有一定「散客」經旅行社及網上訂房，「我哋仲請緊人」，未需要削減人手，亦沒有計劃員工需放無薪假。他解釋，部分市區酒店「企硬唔減價所以冇人住」，或因此採取不同措施應對。