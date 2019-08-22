恒地逾47億出售和生圍地皮

半年盈利削半 中期息持平

回顧期內，集團物業銷售稅前盈利為11.07億元，按年減少72%，集團解釋是主要因為期內未有如2018年度沽售屯門管翠路住宅發展項目的27.8億元盈利貢獻；稅前租金收入則按年增加1%至35.85億元；出售投資物業所得的應佔稅前基礎盈利共13.66億元，按年亦跌78%，當中包括出售天文台道8號的一半權益所得基礎盈利13.05億元，亦較2018年同期出售北角京華道商廈的控股權益所得收益56.09億元減少。

至於上半年本港物業銷售方面，恒地指上半年中美貿易爭拗持續，而本港修訂《逃犯條例》至6月9日開始出現連串不斷升級之示威活動，近兩個月社會氣氛轉趨緊張，為樓市增添不明朗因素。但上半年集團物業銷售總額仍達78.71億元。

農地儲備擴至約4590萬方呎

土儲方面，集團於期內再添約30萬方呎新界土地，令其農地儲備擴展至約4590萬方呎；集團現有27個舊樓重建項目已收購達八成以上業權，自佔合共樓面達287.5萬方呎；另有30個市區項目正在進行收購，共有自佔土地面積約21萬方呎，若能完成全部業權收購，重建後可提供自佔樓面面積約191萬方呎。

恒發半年純利2100萬 跌56%

主力百貨的恒發（0097）上半年純利為2100萬元，按年跌56%，每股盈利為0.7仙，每股中期息2仙，按年持平。上半年來自百貨業務之稅後盈利貢獻共1600萬元。集團指，中美貿易爭拗以及本港社會運動仍然持續，預期市民消費意欲會減弱，將密切注視事態發展，審慎應對。