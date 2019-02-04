TVB：政局動盪 長遠影響廣告業務

中期獲利增6% 每股派息0.3元

為了應對下半年的市况，TVB表示，其正不斷努力擴大廣告客戶基礎、積極發展內地及外國的業務及繼續提升成本效益，從而減低影響。同時受單數年份缺少奧林匹克運動會或世界杯等帶來廣告，期內主要廣告客戶主要屬於速銷消費品類別，包括個人護理及美容、貸款及按揭、嬰兒配方及成人奶粉、保險公司、醫藥及保健品等。同時在港的電視廣播業務分部，因為並無錄得與內地聯合製作劇集的收入，既令在港業務收入按年減少1%至11.36億元，盈利更按年大減42.97%至5815.8萬元，亦令來自中國業務的收入按年大減42.82%至2.31億元。

新媒體業務收入按年增24%

期內新媒體業務包括myTV SUPER及大台網業務收入按年大增24.18%至2.26億元，廣告收入佔9800萬元，按年增長26%；訂購收入按年增加29%至1.26億元，整體獲利按年大增372.64倍至3175.9萬元。myTV SUPER的客戶數目達771.72萬，機頂盒、流動應用程式及網站用戶分別達到127.49萬、540.61萬及103.61萬。

大台網虧轉盈 賺1374萬

大台網源於活動籌劃、電子商貿、社交媒體廣告及音樂串流服務的收入按年增長1.24倍至6100萬元，並且扭虧為盈，賺1374萬元。大台網應用程式連同其他社交媒體平台，追隨者數目逾1320萬名，較去年底增加100萬名。海外業務方面，節目發行及分銷部門則獲利2.78億元，按年增3.86%。同時首次將TVB Anywhere作業務分部列帳，期內虧損776.4萬元，按年增4.22倍。