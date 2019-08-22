經濟
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「注塑機大王」蔣震 本港工業界翹楚

【明報專訊】原籍山東菏澤的蔣震現年96歲，少年時曾參加國民革命軍，後因國共內戰逃難來港，只接受過4年正規教育的他，於1958年以200元資金，與友人譚雄創立「震雄機器廠」。1966年，蔣震發明了全球首部十安士螺絲直射注塑機，生意隨即蒸蒸日上，除獲得香港中華廠商聯合會頒發的「最新產品榮譽獎」之外，也為蔣震冠上「注塑機大王」稱號。

1990年捐出全數持股 成立基金會

另一令人津津樂道的，是1990年蔣震將他持有的震雄集團股份全數捐出，成立「震雄工業發展基金會」，將每年股息用於推動中港台工業發展及人才培訓之上。該基金會更明確規定，凡獲資助出國留學的中港台學生，必須在學成後返回原居住地，在當地服務5年以上。否則必須償還基金本息。基金亦贊助多項內地及本地工業研究、培訓及講座，是推動工業發展的典範。

回歸後首獲頒大紫荊勳章工業家

為表彰其對香港工業發展的貢獻，2005年政府頒授大紫荊勳章予蔣震，是回歸以來首位獲此殊榮的工業家。

蔣震與元配張俊芳共育有六女一子。其中二女蔣麗芸曾任全國政協，現任立法會議員、民建聯成員，因言論出位而有「政壇元秋」之稱；三女蔣麗萍是1980年代香港著名歌星，婚後已退隱；四女蔣麗莉曾是香港總商會成立以來首名女主席，但2008年因涉嫌詐騙被廉署拘捕，2011年被判入獄3年半。

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