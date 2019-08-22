震雄大股東爆私有化爭拗 蔣震去年交棒六女 二女蔣麗芸：私有化違父願

明報記者 陳偉燊

本報曾致電震雄主席蔣麗苑查詢有關消息，但截稿前未獲回覆。至於震雄股東之一、獨立股評人David Webb回覆本報查詢時表示不作評論，但他會出席今日的震雄股東周年大會。

主席蔣麗苑截稿前未覆

現年96歲的蔣震共有六女一子，他去年已退下火線，交棒予排名第六的女兒蔣麗苑及第七的兒子蔣志堅，前者2000年加入公司董事局，蔣志堅則在2003年被委任為執行董事，其後蔣麗苑多次「升職」，歷任副行政總裁及行政總裁。蔣震在2018年4月開始退下火線，轉任名譽主席，由蔣麗苑接任主席，蔣志堅出任副主席。

據了解，震雄近年業績下滑，曾有獨立股東施壓，要求公司提出私有化，給予股東合理回報，有管理層亦希望減低業績壓力，計劃私有化。不過，私有化提議在股東及管理層之間出現巨大分歧，另一方希望保持震雄作為一家公開對外的上市公司，反對私有化。集團今日召開股東周年大會，未知會上會否再有股東提出相關疑問。

除私有化外，近年震雄業務方向上亦出現變化，由賴以起家注塑機生產業務，至去年開始發展房地產業務，例如在去年11月與基匯資本合作，將集團旗下原用作深圳廠房、員工宿舍及食堂的一幅土地，改為作住宅開發用途。據了解，在業務方向的轉變上，震雄管理層的想法亦有一定分歧。

蔣麗芸接受本報查詢時指父親絕不同意震雄私有化，「（公司）大股東是慈善基金，慈善基金資金來源主要來自上市公司賺錢，用於培訓人才，做工業及科技，私有化絕對唔得」。翻查資料，震雄在1991年上市，蔣震於前一年已將股份轉讓予他成立的蔣震工業慈善基金。

蔣麗芸：父絕不贊成廠房改地產

蔣麗芸稱，慈善基金現時由前行政局議員李鵬飛、港大前校長徐立之、科大前校長朱經武、警務處前處長李明逵等出任董事，安排資金分配，「賺斗零一毫都係做慈善」。她指上市公司主要做工業及科技，若有餘錢，父親同意可購置物業收租，但絕不贊成將廠房拆卸改營地產。她指不排除有人想私有化公司，直言「聽到就火滾」。

蔣麗芸又指父親蔣震早年和她們說過做慈善，她跟隨父親捐出股份。震雄搞上市，目的是令運作透明化，有股民監督，當公司不賺錢時影響慈善活動，可以有股民質詢。她作為捐出股份者，若發現有任何人要私有化公司變成私人持有，破壞上市及工業慈善基金之目的，會明言一定「唔得」。