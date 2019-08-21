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東亞聯豐增持高評級債券 大減人債換美元債 嚴格留意企業現金流

【明報專訊】美國減息對債券市場屬正面消息，不過以往美國減息美元大有機會偏弱，但今次令市場跌眼鏡，因為其他國家減息幅度更大，不少主要貨幣向下，故美元走勢未如預期走弱。東亞聯豐投資定息投資部首席投資總監曾倩雯在今年4月記者會指旗下投資組合增持了人民幣債，但今次再接受訪問時，組合已換上美元債為主，因為中美貿易戰持續及中央默許兌美元跌穿7算，故大減人債，並且增持高評級債券，以預防市况波動。

曾倩雯表示：「旗下債券組合未出現『賴債』，主要是我們十分注重企業現金流，每次企業公布業績也會即時更新，在業績中，若發現應收帳及現金流有重大改變，亦會十分審慎，即使該企業孳息率吸引，也不會吸納；我們除了看回報外，還看風險，才可以保持多年沒有持有『賴債』的企業。」

雖然人民幣跌穿7算心理關口，後市底部難以預測，不過曾倩雯相信人民幣不會大瀉，預期波幅上落。她指出，新興市場企業較為環球性，故其本土貨幣受美元強勢影響而失色，反而亞洲債券流動性強，故對亞洲債券前景看高一線。

旗下組合轉向保守 看淡工業品行情

截至今年4月份，旗下債券組合以非投資級別為主，但往後貿易戰陰霾不散及知識產權問題，投資策略偏向保守，組合增持了投資評級的投資，例如增加了A及BBB評級的債券，至於高收益債券基金組合增加了BB及B評級的債券。其實高質素B評級債券有很多選擇，包括中國及印尼房地產企業債券，亦看好印度可再生能源企業債券，這類企業債券等同公用股債券質素，其投資期可達15至25年，其股東包括一些主權基金及養老基金等，暫時投資策略以防守為主。然而，曾倩雯看淡汽車、電子（手機功能未有大幅升級）及工業品（貿易戰影響）等行業。

美息持續低企 亞洲債吸引

曾倩雯表示，留意到美國國債孳息曲線倒掛，市場擔心經濟衰退，而相信美息會持續在低水平，正因如此，投資者轉向尋找高收益投資，亞洲高收益債屬現時最高收益率的投資產品，平均有7至8厘，相信該類別會繼續吸引資金流入。她指出，看好亞洲債主要原因是其政府負債較低，而且企業債券在流動性及質素也較新興市場為佳。

中美貿易戰繼續僵持不下，令市場對經濟前景的憂慮加深。世界銀行已削減今年全球增長預期，原因是貿易戰令貿易增速放緩及投資減少。利率環境有利亞洲美元債券市場的發展，當中以亞洲高收益債券更值得看好。事實上，不明朗因素困擾環球市場，加上利率預期轉向，諸多因素令亞洲高收益債券成為資金避難所。

美國暫停加息令亞洲高收益債券再度突顯其吸引力，以ICE美銀美林亞洲美元高收益企業指數為例，到期孳息率一般介乎6至7厘水平。從估值角度，亞洲高收益債券仍然較美國高收益債券及其他新興市場高收益債券吸引。

鑑於中美貿易戰處於拉鋸狀態，她預期市場會繼續波動，不過亞洲高收益債券的影響相對較小，原因是科技或以美國市場為主的企業的份額不足2%。

避地緣政治 內房內需債看好

曾倩雯指，投資策略上偏向防守性，她認為波動性較低的亞洲投資級別公司債券和半主權債券的風險回報具吸引力，尤其是擁有優質資產的企業最具防禦性，包括中國和印尼房地產業。她對內房高收益債券的看法仍然樂觀，理由是今年大部分發行人已成功再融資，企業保持良好的流動性，除房地產債外，內需為主企業也獲看好，主要是受地緣政治影響較少。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]

相關字詞﹕亞洲高收益債券 曾倩雯 美國減息

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