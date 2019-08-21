恒地米埔批建32幢洋房

保利油塘建兩幢涉36萬呎商住樓面

至於規模較大住宅項目，為內房保利置業（0119）去年8月中以33億元、每方呎樓面地價9256元，投得的油塘高超道住宅地皮，及後引入賭王何鴻燊四太梁安琪旗下尚嘉控股一同合作，項目新近獲批建兩幢32層高商住物業，另設5層平台及2層地庫，總樓面共35.6萬方呎。

此外，新地（0016）於2016年以7億元統一業權的堅尼地城卑路乍街34至34B號保發大樓，將連同恒地收購的卑路乍街36至38號天成工業大廈一併發展，計劃重建為1幢30層高商住物業，涉樓面12.5萬方呎。

另由已故「中國第一慈善家」余彭年家族持有的九龍塘金巴倫道41號屋地、即已故國際武打巨星李小龍生前故居「棲鶴小築」，獲批建1幢兩層高住宅，涉5343方呎樓面。

李小龍故居重建兩層高住宅

此外，內房龍光（3380）及合景泰富（1813）持有的鴨脷洲利南道地皮，向屋宇署申請修改圖則，新獲批建6幢住宅，較舊圖則的5幢增加1幢，同時取消興建2幢洋房。至於住宅大廈，由原先27層增加1層至28層高，但總樓面維持76.2萬方呎。