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MARINI上樓書 料日內開價

【明報專訊】社會氣氛持續惡劣，多個地區的二手交投量均大跌，但仍有多個大型新盤推出；繼上周六億京旗下荃灣映日灣首批354伙即日沽清後，會德豐（0020）亦突擊上載將軍澳日出康城9A期MARINI之樓書，市場預料項目最快周內開放示範單位及公布售價。

上述日出康城9A期MARINI，發展商一直保持低調，由獲批預售樓花同意書到昨日公布命名，均未曾舉行過記者會。發展商昨日只透過新聞稿公布項目命名，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目提供647伙，由1房至3房間隔，另設有平台特色戶、頂層特色戶，以及「尊尚頂層特色戶」。

單位最細面積348呎起

事實上，會德豐昨日亦突擊上載MARINI樓書，至一手住宅資訊網；就樓書資料所見，單位實用面積由348方呎起（1房戶），至最大的1305方呎；最細一伙是3B座6樓B室，實用348方呎，連247方呎平台，項目預計2021年11月落成，樓花期長約27個月。

市場消息指，發展商日內將向代理進行推介會，估計最快周內開放示範單位及公布售價。

映日灣特色戶3135萬沽 項目新高

另一方面，映日灣繼上周六首輪開售354伙清袋後，發展商億京周一亦推出26個3房單位及特色戶招標，並售出當中21個單位，成交呎價介乎17,037至25,536元，包括6伙3房連套及儲物室戶型、12伙3房連套及儲物室連洗手間戶型，以及3伙頂層特色戶。其中1座35樓連天台A室特色戶，3房1套連儲物室連洗手間間隔，實用面積1228方呎，成交價3135.8萬元，實呎25,536元，售價、呎價均為映日灣新高紀錄，而今批單位共套現近3.8億元。

另市場消息指，映日灣昨日再以招標形式售出一伙，為1座地下及1樓C室複式單位，實用1365方呎，連503方呎花園，成交價2722.5萬元，實呎19,945元，據悉，買家須付樓價30%辣稅，即涉及816.75萬元。

此外，新地（0016）屯門御半山Ⅱ期周六加推5伙，全為實用414方呎的2B座3至10樓C室2房戶，維持最高22%直減折扣，折實價624萬至653萬餘元。

另御半山Ⅱ期首錄撻訂，為2B座18樓F室，本月初以605.71萬元售出，惟買家新近撻訂，料遭沒收5%訂金涉逾30萬元。

相關字詞﹕映日灣 億京 招標賣樓 新盤推售 會德豐 日出康城9a期

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