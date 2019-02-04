元朗襲擊滿月 二手成交挫四成 溱柏4房990萬沽 比去年高位回落15%

明報記者 張允亭

自上月21日發生白衣人襲擊事件後，元朗成為全城焦點所在，二手成交亦受影響，區內大型屋苑之一的溱柏，新近有4房戶減價至990萬沽出，成交價較去年中，樓市高峰期間回落逾一成。

中原分區營業經理王勤學表示，上述溱柏6座中層A室，實用面積958方呎，屬4房連套房間隔，原業主最初叫價1050萬元，新近減價60萬元或約6%，以990萬元沽出，實呎10,334元；資料顯示，屋苑同類單位曾於去年5月，以1171萬元易手，意味是次成交價較去年高位回落181萬元或15%。是次成交的原業主2015年以860.3萬元購入，持貨逾4年，帳面獲利129.7萬元，物業升值約15%。

YOHO Town等本月仍零成交

美聯助理區域經理陳鋒表示，元朗YOHO Town、YOHO Midtown、尚悅等指標屋苑，本月至今依然「零成交」，而元朗區內另一宗新二手成交，為富祐閣高層F室，實用面積277方呎，屬2房間隔，原業主曾叫價480萬元放盤，經議價後，減價72萬元或15%，終以408萬元售出，實呎14,729元；原業主早於1996年以122.8萬元購入，持貨23年，帳面獲利285.2萬元或2.3倍。

可留意的是，雖然元朗、天水圍本月二手成交量均按月減少38%，惟屯門卻在減價盤數量增加下，成交宗數逆市上升，本月全區暫錄36宗二手私樓成交，較上月26宗增加38%。

屯門同期36宗成交 按月升38%

中原副區域營業董事鄺家進表示，屯門豫豐花園3座低層F室，實用面積380方呎，屬2房間隔，原業主最初以520萬元放盤，最終以473萬元成交，減幅為47萬元或9%，實呎12,447元，成交價較銀行估值的530萬元低逾一成；惟原業主早於2011年以190萬元買入，帳面仍獲利283萬元或1.5倍。

祥益地產總裁汪敦敬表示，社會運動影響層面擴大，加上內地客購買力冷卻，令整體二手成交收縮，而新界西北在地緣因素影響下，交投放慢情况會較明顯；他續指，現時元朗市况確實轉靜，但樓價、成交量變化仍屬合理範圍內。

汪敦敬：市場消化局勢 交投可回升

被問及二手成交會否出現轉機，汪預期有兩種可能，一是社會爭議得以解決，二則是社會運動如變為「風土病」，市民大眾對當前社會形勢習以為常後，屆時成交量或會回升。