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陳德豪：利淡基本因素未改 急勁反彈料快完

【明報專訊】最近內地政府推出了一系列改革政策，如支持深圳設立「中國特色社會主義先行示範區」，又在上海市實施自貿新片區，加上人行公布1年期貸款市場報價利率(LPR)，希望幫助企業降低企業融資成本。這一系列的舉動被視為幫助改善企業盈利的措施，令內地股市表現強勁，深圳及上海不少相關概念股票漲停。

建國70周年 料中央推措施穩股市

我曾經在上一篇文章提及，臨近建國70周年，中央應會推出一些穩定股市的措施，以免國慶的時候適逢股市大瀉，影響這個重要節日的情緒。但其實這些措施皆為比較長遠的政策，短期內未必令企業的基本面改善，投資者不用過分憧憬。

至於香港方面，港股恒指在8月曾跌近2900點，由月初高位的27,800點跌穿25,000點。受到內地股市利好消息帶動，港股連續4日上升。惟昨日港股乏上升動力，收市終止4連升，微跌60點。值得一提的是，至8月15日起，港股於4日內高低位差距近1500點，恒指在周一更反彈逾500點，是8月以來一次較為明顯的反彈。4日內彈近1500點，是一個相對急的反彈，以8月跌幅的3000點計，反彈幅度已達一半。我認為這次反彈應到尾聲，因為港股估值雖為偏低的水平，市帳率約為1.1倍，但整體而言，下行風險仍在，基本面並沒有太大的改變，這次應只是短暫的反彈。

港股風險仍在 北水愈跌愈買

至於資金方面，8月頭香港政局動盪，股市屢屢下挫，但南向資金卻愈跌愈買，在8月累計淨流入394億元，佔全年約三成。資金的流入量規模更有上升的趨勢，當然，就算南向資金流入量增加，也只是佔市場交易量低於百分之十，未來的趨勢有待觀察。整體而言，我上文曾提及的基本面因素如貿易戰，內地經濟下行風險以及香港的政局等因素現時未有太大的變化，我仍對中國及香港未來一兩年的表現不太樂觀。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]

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