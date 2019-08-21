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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：投資細單位 最怕租客攬炒

【明報專訊】有一個有樓收租的老友對近期局勢漠不關心，認為無論局勢有何轉變，對他都沒有影響，因為如果經濟環境轉壞，買樓的人減少，代表租客會增加，或者樓價會下跌，但租金仍然會上升，倘若樓價不跌，租金更加沒有下跌空間，所以他絕不擔心示威運動及經濟轉壞的影響，老友有此想法我亦不打算破壞他的心情。

老友手上的收租物業大多數是小型住宅單位，他認為即使經濟轉壞，市民仍然要居住，買唔起樓的市民就要租樓，租唔起大的就要租細，所以小型住宅單位的空置率很低，他知道我從不投資小型住宅單位，並且經常以此為笑柄，認為我並不是一個合格的物業投資者，我不敢反駁老友的嘲笑，雖然他說得沒有錯，租唔起大單位可以租細單位，但租唔起細單位又如何呢？我在學師時曾經向那些細單位租客收租，心酸之處連講也不想講。所以，我們決定不投資細單位，但我又不會叫人不要投資細單位，畢竟這是一條生活鏈，環扣環，如果冇人投資細單位，那麼細單位的租金一定會被其他類型的單位為高，間接害了那些租客。

租客自尋短見 等同攬炒

當我們仍然有細單位收租時，有一次向一個欠租多月的租客追租，他竟然叫我們不要追，否則同歸於盡，即是現在的攬炒，我聽到之後唯有將那個細單位賣走，之後如何我亦不知道了，這亦是有細單位收租業主的隱憂，如果租客真的是自尋短見，那個收租單位的價值一定會大幅下跌，銀行或者財務公司一定會向業主追討欠款，就會輪到業主很頭痛，我老友可能未遇到這個情况，未知道如果細單位的租客頂唔住，已經無路可走，唯有攬炒，這是有小型住宅單位收租的業主要小心的事，時刻要了解租客狀况。

老實說，攬炒的威力的確驚人，勇武示威者提出攬炒，政府亦不得不隆而重之面對，特首林太立刻話要落區面對不同政見人士，希望從中可以搵到化解雙方分歧的方法。不過，到了政府認為沒有辦法解决雙方分歧而决定攬炒，讓解放軍入城維持秩序，早日變為一國一制，這才是最恐怖的事。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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