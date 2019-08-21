經濟
周顯 投資二三事

投資策略

下一篇 上一篇

周顯：美國擁兩張經濟王牌

【明報專訊】香港的衰退現在才開始，一般來說，衰退應維持一年以上。所以，在可見的將來，本地狀况將會愈來愈壞。

然而，股市和本地經濟的關係可以不太密切。以台灣為例子，經濟差到幾乎可以算是民不聊生了，人民對民進黨的反感到了極點，五都選舉時遭到滅黨式的慘敗，只是因為香港，才令到民進黨敗部復活，又成為了大熱門。但是，在經濟很差的時期，股市仍然是節節上升。

可繼續減息或結束貿戰

所以，也不排除在香港經濟很差的期間，股市卻不同步，畢竟，港股的市盈率已經很低了，跌來跌去也跌不下去。而且，港股也不完全代表香港經濟，內地經濟所佔的比例更加重。

不過，內地經濟也許比香港更差，至少，內地缺錢，有大量外債在今年到期，需要償還，人民幣近期貶值加重了還債壓力，相反香港政府的財政儲備和港元仍然十分穩陣。我不知道，這對國企股的影響有多大，它們的市盈率已經低得不能再低了，尤其是銀行股。

簡單點說，現時不單是中國和香港，全世界的經濟都衰得不能再衰，只有美國一枝獨秀，但這情况能夠維持多久呢？表面上，如果美國「爆炸」，就全世界都無得救。不過，美國還有兩張牌可以打，第一張是，它還可以繼續減息，第二張是，它可以選擇快速結束貿易戰，皆大歡喜。擁有最後王牌的，始終還是美國！

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

港交所倡放寬公司秘書資格要求 業界轟影響企業管治 金融界議員陳振英憂「火上加油」
港交所倡放寬公司秘書資格要求 業界轟影響企業管治 金融界議員陳振英憂「火上加油」
中銀委羅楠任公司秘書成最大爭議
中銀委羅楠任公司秘書成最大爭議
LPR首日定價1年期4.25厘 低於前值
LPR首日定價1年期4.25厘 低於前值
彭博：中國擬增地方政府專項債救市
彭博：中國擬增地方政府專項債救市
沙特阿美傳重啟IPO 邀投行提交計劃書
沙特阿美傳重啟IPO 邀投行提交計劃書
大摩唱淡香港：恒指可跌8600點 料樓市跌一成 今年GDP最壞情况跌1.5%
大摩唱淡香港：恒指可跌8600點 料樓市跌一成 今年GDP最壞情况跌1.5%
本港7月通脹3.3%超預期
本港7月通脹3.3%超預期
購英酒廠 長實負債率料升至33%
購英酒廠 長實負債率料升至33%
經濟放緩 煤氣中期純利跌19%
經濟放緩 煤氣中期純利跌19%
錦州盈警 料去年蝕逾40億
錦州盈警 料去年蝕逾40億
潤地多賺44% 派息增17%
潤地多賺44% 派息增17%
嘉里建設：內地售樓達標有難度
嘉里建設：內地售樓達標有難度
東亞按揭封頂息加至2.475厘
東亞按揭封頂息加至2.475厘
小米業務增長上市新低 周受資：不再單純追求手機出貨量
小米業務增長上市新低 周受資：不再單純追求手機出貨量
海底撈中期純利升41%
海底撈中期純利升41%
美20多州掀科企反壟斷調查 FAANG股價早段受壓 僅蘋果升
美20多州掀科企反壟斷調查 FAANG股價早段受壓 僅蘋果升
Apple TV+擬斥468億製作節目
Apple TV+擬斥468億製作節目
麥樸思：央行量寬 金價長遠向上
麥樸思：央行量寬 金價長遠向上
張兆聰：石藥績佳 有重估空間
張兆聰：石藥績佳 有重估空間
沈華：低息環境下 看好高評級債券
沈華：低息環境下 看好高評級債券
植耀輝：高沽空率反映大戶仍看淡
植耀輝：高沽空率反映大戶仍看淡
技術取勝：潤啤宜守40元
技術取勝：潤啤宜守40元
陳德霖撰文回顧金管生涯 警告「長文慎入」
陳德霖撰文回顧金管生涯 警告「長文慎入」
AlipayHK繳費金額變善款
AlipayHK繳費金額變善款
劉思明：港股反彈後乏力 醫藥股高追要審慎
劉思明：港股反彈後乏力 醫藥股高追要審慎
湯文亮：投資細單位 最怕租客攬炒
湯文亮：投資細單位 最怕租客攬炒
陳德豪：利淡基本因素未改 急勁反彈料快完
陳德豪：利淡基本因素未改 急勁反彈料快完
元朗襲擊滿月 二手成交挫四成 溱柏4房990萬沽 比去年高位回落15%
元朗襲擊滿月 二手成交挫四成 溱柏4房990萬沽 比去年高位回落15%
區內譽88兩房1.38萬租 低市價6%
區內譽88兩房1.38萬租 低市價6%
MARINI上樓書 料日內開價
MARINI上樓書 料日內開價
恒地米埔批建32幢洋房
恒地米埔批建32幢洋房
新世界航天城批建5幢 樓面373萬呎
新世界航天城批建5幢 樓面373萬呎
石門商廈單位 意向呎價1.25萬放售
石門商廈單位 意向呎價1.25萬放售
東亞聯豐增持高評級債券 大減人債換美元債 嚴格留意企業現金流
東亞聯豐增持高評級債券 大減人債換美元債 嚴格留意企業現金流