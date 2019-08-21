周顯：美國擁兩張經濟王牌

然而，股市和本地經濟的關係可以不太密切。以台灣為例子，經濟差到幾乎可以算是民不聊生了，人民對民進黨的反感到了極點，五都選舉時遭到滅黨式的慘敗，只是因為香港，才令到民進黨敗部復活，又成為了大熱門。但是，在經濟很差的時期，股市仍然是節節上升。

可繼續減息或結束貿戰

所以，也不排除在香港經濟很差的期間，股市卻不同步，畢竟，港股的市盈率已經很低了，跌來跌去也跌不下去。而且，港股也不完全代表香港經濟，內地經濟所佔的比例更加重。

不過，內地經濟也許比香港更差，至少，內地缺錢，有大量外債在今年到期，需要償還，人民幣近期貶值加重了還債壓力，相反香港政府的財政儲備和港元仍然十分穩陣。我不知道，這對國企股的影響有多大，它們的市盈率已經低得不能再低了，尤其是銀行股。

簡單點說，現時不單是中國和香港，全世界的經濟都衰得不能再衰，只有美國一枝獨秀，但這情况能夠維持多久呢？表面上，如果美國「爆炸」，就全世界都無得救。不過，美國還有兩張牌可以打，第一張是，它還可以繼續減息，第二張是，它可以選擇快速結束貿易戰，皆大歡喜。擁有最後王牌的，始終還是美國！

[周顯 投資二三事]