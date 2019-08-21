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經濟
2019年8月21日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
港交所倡放寬公司秘書資格要求 業界轟影響企業管治 金融界議員陳振英憂「火上加油」
中銀委羅楠任公司秘書成最大爭議
LPR首日定價1年期4.25厘 低於前值
彭博：中國擬增地方政府專項債救市
沙特阿美傳重啟IPO 邀投行提交計劃書
大摩唱淡香港：恒指可跌8600點 料樓市跌一成 今年GDP最壞情况跌1.5%
本港7月通脹3.3%超預期
購英酒廠 長實負債率料升至33%
經濟放緩 煤氣中期純利跌19%
錦州盈警 料去年蝕逾40億
潤地多賺44% 派息增17%
嘉里建設：內地售樓達標有難度
東亞按揭封頂息加至2.475厘
小米業務增長上市新低 周受資：不再單純追求手機出貨量
海底撈中期純利升41%
美20多州掀科企反壟斷調查 FAANG股價早段受壓 僅蘋果升
Apple TV+擬斥468億製作節目
麥樸思：央行量寬 金價長遠向上
張兆聰：石藥績佳 有重估空間
沈華：低息環境下 看好高評級債券
植耀輝：高沽空率反映大戶仍看淡
技術取勝：潤啤宜守40元
陳德霖撰文回顧金管生涯 警告「長文慎入」
AlipayHK繳費金額變善款
劉思明：港股反彈後乏力 醫藥股高追要審慎
周顯：美國擁兩張經濟王牌
湯文亮：投資細單位 最怕租客攬炒
陳德豪：利淡基本因素未改 急勁反彈料快完
元朗襲擊滿月 二手成交挫四成 溱柏4房990萬沽 比去年高位回落15%
區內譽88兩房1.38萬租 低市價6%
MARINI上樓書 料日內開價
恒地米埔批建32幢洋房
新世界航天城批建5幢 樓面373萬呎
石門商廈單位 意向呎價1.25萬放售
東亞聯豐增持高評級債券 大減人債換美元債 嚴格留意企業現金流
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技術取勝：潤啤宜守40元
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【明報專訊】麗珠醫藥中線挑戰22.5元（圖）
濰柴動力需破12.2元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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港交所倡放寬公司秘書資格要求 業界轟影響企業管治 金融界議員陳振英憂「火上加油」
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