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植耀輝：高沽空率反映大戶仍看淡

【明報專訊】特朗普近期突然想買格陵蘭，令外界嘖嘖稱奇。但如翻查美國歷史，原來美國政府對格陵蘭總是念念不忘。首個有此打算的官員就是時任美國總統林肯之國務卿William Henry Seward。當時美國正與俄國談判購買阿拉斯加，同時提議一併買入格陵蘭和冰島，但最終沒有買入，只從俄國手上買入阿拉斯加。其後美國第17任總統約翰遜（Andrew Johnson）及第34任總統杜魯門亦對格陵蘭念念不忘，杜魯門更向丹麥提出以1億美元收購，但當然被婉拒了。

格陵蘭天然資源豐富，島嶼西北部和東北部估計有多達500億桶石油與天然氣蘊藏量；另外，島嶼南部附近的高原亦可能蘊藏着全球最大的稀土金屬礦牀。加上當地環境亦適合發展旅遊業，特朗普的「買地」大計，只可以說是「發夢」而已！

帶量採購影響未明朗 藥股不宜高追

恒指在上周低見24,899點後在氣氛稍為改善下出現顯著反彈，不過基於對前景看法依然不明朗，因此雖然現時恒指已重上26,000點，但只要稍為再有不利消息，恒指再「試底」、即24,800點的機會仍高。另外，筆者亦有留意沽空比率長期高企。事實上由8月初至今，港股沽空比率一直偏高，8月12日更升至23.06%。所以當大市受突發消息（例如貿易戰）刺激而出現反彈，便可能出現「挾淡倉」情景。值得留意的是，現時大市沽空比率仍維持於接近20%高水平，某程度上反映大戶對後市依然看淡。

業績股方面，石藥（1093）交出一份不俗的成績表，上半年營業額及盈利分別上升27.6%及24.8%，當中創新藥按年增長55.4%，主打藥物恩必普銷售收入亦增長35.9%。就數據而言，某程度上令投資者對「帶量採購」的擔憂釋懷，但其他藥企如中生製藥是否亦不受影響，筆者仍有所保留；其次是股價已大幅攀升，故不建議大家高追藥股。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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