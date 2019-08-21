沈華：低息環境下 看好高評級債券

首先，高評級債券多為資質較優良的高評級大型企業所發行，這些企業有穩定的主營業務，不論盈利能力還是現金流量方面都相對出色，有較強的抗風險能力，尤其在金融市場受到負面消息影響時，高評級債券的抗跌能力較強。 例如，7月底在市場波動的情况下， 股票、高收益債都受到影響，但高評級債券回報率勝出。

與歐美債存利差 內地債市受追捧

未來，主要經濟體極有可能進一步實施減息政策來刺激經濟。10年期美國國債孳息率由年初2.6厘下降至目前的1.6厘水平，未來有可能繼續下探；歐元區也很大機會步入負利率時代。但對高評級債券來說，低息的環境將對債券的價格形成支持，即使未來相對國債息差受市場波動而走高，較低的國債孳息率仍可承托高評級債券的價格。

目前，周邊經濟不確定性仍高，多個新興市場貨幣面臨較大波動風險。人民幣相對於其他新興市場貨幣匯率一直較為穩定，目前人民幣在岸高評級債券（主要是國債）相對於美元、歐元等高評級債券也有一定的利差，因此也較受國際投資者青睞。

增長預期低 資金流向高評級債券

此外，從需求角度來看，歐美日等地央行繼續實行寬鬆的貨幣政策，大量資金將有望流入相對風險系數較小的債券市場，特別是一些銀行、資管及保險類投資機構對於比較穩健的高評級債券需求將繼續增長。在全球經濟增長預期較低及不確定性較高的環境下，出於避險方面的考量，資金有機會從股票、高收益債券等類別流向高評級債券，對高評級債券的需求會進一步加大。

按地區來看，亞洲區的高評級債券市場近年來增長較快，已經達到整體新興市場債券發行量的67%，投資者可多加留意。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]