Apple TV+擬斥468億製作節目

拉近與Netflix迪士尼預算差距

蘋果多年來一直籌備進軍串流媒體市場，早在2017年聘用索尼影視電視（SPT）的高層Jamie Erlicht及Zack Van Amburg領導製作事宜。消息稱，兩人最初在首年的預算只有10億美元，之後預算顯著擴大。據悉，蘋果已花費數億美元，製作由《老友記》女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）及諧星史提夫加維（Steve Carell）主演的劇情片《晨間主播》（The Morning Show）。該劇集的每集成本，較HBO大熱劇集《權力遊戲》還要高。《權力遊戲》最後一季每集成本均逾1500萬美元。此外，由《水行俠》男星積遜莫瑪（Jason Momoa）主演的科幻電視劇《See》，也是蘋果的大製作之一。

蘋果支付方式 對內容商更吸引

蘋果正尋求建立原創節目庫，迎戰Netflix等對手，儘管蘋果較Netflix今年的150億美元預算仍相距甚遠。不過蘋果的支付方式，獲一些內容製作者的支持。Netflix往往要數年才會向內容製作者付清費用。蘋果則願意在「達到一些設定的目標」後就提前支付。彭博社消息稱，蘋果考慮將串流視頻訂閱服務月費定在9.99美元，並提供一些免費試看。相比下，Netflix和亞馬遜的串流影片基本月費為8.99美元，而即將推出的Disney+，月費為6.99美元。

（金融時報）

[國際金融]