美20多州掀科企反壟斷調查 FAANG股價早段受壓 僅蘋果升

知情人士稱，美國司法部長巴爾（William Barr）、司法部副部長羅森（Jeffrey Rosen）和司法部助理部長德拉希姆（Makan Delrahim）參加了最近的會議。消息表示，州和聯邦官員承諾共同努力，並可能正式聯手。他們關注的問題，包括科技公司利用客戶數據推動增長，令競爭對手進入市場時面臨困難。消息指，州檢察長可能會向科技巨頭及其他企業，發出類似傳票的民事調查要求。新的調查與美國司法部上月公布的反壟斷調查計劃脗合，以科技巨企作為調查重點。

20年前逼微軟一系列讓步

多州組成的調查架構尚未確定，卻意味科技行業將面臨第三重的調查，使其面臨更複雜的形勢及更高的成本。20年前美國聯邦政府與州政府聯手對微軟發起的反壟斷案，州檢察長扮演了重要角色。當時微軟同意了一系列條件，包括讓第三方軟件開發商更容易訪問Windows平台。今次除了司法部的參與，聯邦貿易委員會（FTC）也在調查科技行業在不同領域的競爭問題，包括調查fb以往的收購交易，以研究其將對手收歸旗下，是否扼殺行業競爭。

FTC主席西蒙斯（Joseph Simons）稱，在調查fb的潛在壟斷行為時，一切選項都有可能，但fb將Instagram與WhatsApp整合到品牌之下，可能妨礙任何分拆的行動。FTC上月與fb達成和解協議，fb同意支付50億美元（約390億港元）罰款，換取當局停止調查去年的用戶數據外泄事件。

Android結束與電訊商共享數據

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）的發言人表示，多個州的檢察長正憂慮科技公司對個人數據的控制，要求各科技巨企對危害私隱的反競爭行為負責。Google證實，結束與全球電訊商共享Android數據。該服務助電訊商了解網絡覆蓋範圍的信號強度和連接速度，以提升通訊服務。不過Google現決定中止該免費服務，擔心其可能會招致用戶和監管機構的憂慮。

Google的經濟政策負責人科恩（Adam Cohen）上月在美國國會作供時稱，Google的服務有助擴大消費者和商戶的選擇。fb、蘋果和亞馬遜高層均認為，科技行業面臨激烈競爭。不過監管機構、議員及法律專家憂慮，高科技市場的重要部分，包括廣告、搜尋、社交媒體、軟件銷售正缺乏競爭。

美科技巨擘促法撤回數碼稅

與此同時，Google、fb等美國科技巨擘正敦促法國撤回數碼稅，恐新稅損害其業務，在保護主義抬頭的時代樹立危險的先例。目前英國、意大利和西班牙等歐洲國家也在考慮跟隨法國的做法，令美國科技巨企面臨更大威脅。美國總統特朗普揚言會報復，向法國進口葡萄酒加徵關稅。

（綜合報道）

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