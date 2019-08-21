小米業務增長上市新低 周受資：不再單純追求手機出貨量

明報記者 李哲毅

小米昨日偷步炒上，收報9.43元，升3.17%。小米次季智能手機收入為320.21億元，按年增5.0%；IoT與生活消費產品收入為149.45億元，按年增長44%；互聯網服務收入為45.8億元，按年增15.7%，今年首季上述三大業務的按年增速依次為16.2%、56.5%及31.8%，意味小米多個主要業務升勢同步放緩。

小米次季純利為19.51億元，按年跌86.7%，小米表示，去年次季錄得優先股公允價值變動收益225億元及發出一筆過股份薪酬99億元，所以作出按年比較並無意義。

次季純利按年跌86.7%

問及手機增速放緩，周受資解釋，現在正處於5G「爆發期」前夕，集團亦正調整品牌結構，故轉為穩健經營的策略，加上過去數年公司高速增長，帶動基數增大，而且因應結構調整，集團不再單純關注出貨量，他補充，次季智能手機毛利按年升26.8%至25.90億元。小米次季整體毛利率按年升1.5個百分點至14%。

內地已發出5G商用牌照，周受資表示，首款5G智能手機小米MIX 3 5G版已於歐洲多個國家正式發售，下半年將在內地發布第二款5G智能手機。

第二季度，小米電視的全球出貨量為270萬台，按年增長41.1%。隨着小米分拆紅米成獨立品牌運營，周受資透露，紅米將於今月29日舉行發布會，屆時會發布電視等多款產品。

小米投資方向明顯改變，由以往IoT及互聯網生態公司擴展至供應鏈公司，小米表示，希望確保獲取先進技術及製造能力，現時已投資12家供應鏈公司，其中有三家已經在科創板上市。小米又稱，截至今年6月底共投資超過270家公司，總帳面價值287億元，按年增長20.8%；次季自處置投資錄得稅後淨收益5.52億元。