嘉里建設：內地售樓達標有難度

【明報專訊】嘉里建設（0683）原先在今年訂下的中港兩地售樓目標共120億元，當中香港及內地各佔80億及40億元，但是集團執行董事王志剛指出，因為前海項目首幢開售迅即沽清及大幅漲價，由於內地限制後續項目不能加價出售，因此集團需要再審視情况再決定開盤策略，今年內地的銷售目標未必輕易達到。
撇除減值撥備 中期實際多賺15%
該集團昨日同時公布6月底止中期業績，期內若撇除去年就澳門物業發展作出12億元的減值撥備，基礎溢利為31.43億元，按年增長15%。每股派中期息0.4元，與去年持平。王志剛指出，集團冀保持穩定派息。
他續稱，集團現有可售樓盤資源達900億元，可供4至5年發展，只要每年銷售逾百億元，足夠支付每年資本開支。至於從同系公司嘉里物流（0636）出售柴灣及沙田貨倉後，正研究用作活化還是重建，並相信在市場對迷你倉、辦公室、數據中心及共享空間有需求下，可作為長遠發展方向。
冀港府與民對話 恢復秩序
主席黃小抗表示，香港持續兩個月的示威及衝突後，首要讓政府及市民對話及交流意見，回復安靜及秩序，並相信在經歷風波後回復春天。他強調，集團仍以中港發展為主，只要機會出現便會參與投地及發展，出價會隨行就市，既可選擇性去參與，亦可出價進取些。