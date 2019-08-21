嘉里建設：內地售樓達標有難度

撇除減值撥備 中期實際多賺15%

該集團昨日同時公布6月底止中期業績，期內若撇除去年就澳門物業發展作出12億元的減值撥備，基礎溢利為31.43億元，按年增長15%。每股派中期息0.4元，與去年持平。王志剛指出，集團冀保持穩定派息。

他續稱，集團現有可售樓盤資源達900億元，可供4至5年發展，只要每年銷售逾百億元，足夠支付每年資本開支。至於從同系公司嘉里物流（0636）出售柴灣及沙田貨倉後，正研究用作活化還是重建，並相信在市場對迷你倉、辦公室、數據中心及共享空間有需求下，可作為長遠發展方向。

冀港府與民對話 恢復秩序

主席黃小抗表示，香港持續兩個月的示威及衝突後，首要讓政府及市民對話及交流意見，回復安靜及秩序，並相信在經歷風波後回復春天。他強調，集團仍以中港發展為主，只要機會出現便會參與投地及發展，出價會隨行就市，既可選擇性去參與，亦可出價進取些。