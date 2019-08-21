經濟
下一篇 上一篇

潤地多賺44% 派息增17%

【明報專訊】華潤置地（1109）中期多賺43.8%至127.3億元（人民幣，下同），每股基本盈利為1.84元，派中期股息每股0.129元，按年增加17.3%。

潤地的中期綜合營業額按年增加4.7%，當中開發物業營業額按年增0.3%至366.1億元，投資物業租金收入按年增30.4%至57億元。集團上半年綜合毛利率為38.2%，按年下降9.9%，集團主席唐勇指，主要因結算產品結構的影響所致，但給予市場全年毛利率可穩在35%至40%水平。

毛利率急跌

主席：產品結構影響

談及屢傳內房境外融資遭收緊，公司管理層指出，國資委要求「借新還舊」，但公司主要債務都是5年以上，主要業務也在境內，故無境外融資需求，華潤置地資金還是充裕。截至中期，集團的現金及銀行結存共631.6億元，淨有息負債相對股東權益為43.6%，按年增加9.7個百分點。

唐勇又多次提到，有信心完成今年2400億元銷售目標，因按全年推貨4300億元，約55.8%的銷售率就能完成。市場及投資者也在關注集團土儲及分拆問題，唐勇指，公司目前土儲6737萬平方米，手上亦有大量舊改項目；物業管理的分拆已在年內啟動今年上市安排，商業分拆則還在計劃中。

無回應呼籲員工

罷搭國泰傳聞

國泰（0293）被捲入「反修例」風波後，除了管理層被迫換血，更成為中資國企杯葛對象。早前網上流傳潤地下令總部各部門及下屬公司員工因公出差不得乘坐國泰港龍航班，私事出行也要盡量避乘，在業績會後，唐勇被問到是否事實及杯葛原因時，他並未回應。

相關字詞﹕國泰 國資委 融資 唐勇 華潤置地

上 / 下一篇新聞

港交所倡放寬公司秘書資格要求 業界轟影響企業管治 金融界議員陳振英憂「火上加油」
港交所倡放寬公司秘書資格要求 業界轟影響企業管治 金融界議員陳振英憂「火上加油」
中銀委羅楠任公司秘書成最大爭議
中銀委羅楠任公司秘書成最大爭議
LPR首日定價1年期4.25厘 低於前值
LPR首日定價1年期4.25厘 低於前值
彭博：中國擬增地方政府專項債救市
彭博：中國擬增地方政府專項債救市
沙特阿美傳重啟IPO 邀投行提交計劃書
沙特阿美傳重啟IPO 邀投行提交計劃書
大摩唱淡香港：恒指可跌8600點 料樓市跌一成 今年GDP最壞情况跌1.5%
大摩唱淡香港：恒指可跌8600點 料樓市跌一成 今年GDP最壞情况跌1.5%
本港7月通脹3.3%超預期
本港7月通脹3.3%超預期
購英酒廠 長實負債率料升至33%
購英酒廠 長實負債率料升至33%
經濟放緩 煤氣中期純利跌19%
經濟放緩 煤氣中期純利跌19%
錦州盈警 料去年蝕逾40億
錦州盈警 料去年蝕逾40億
嘉里建設：內地售樓達標有難度
嘉里建設：內地售樓達標有難度
東亞按揭封頂息加至2.475厘
東亞按揭封頂息加至2.475厘
小米業務增長上市新低 周受資：不再單純追求手機出貨量
小米業務增長上市新低 周受資：不再單純追求手機出貨量
海底撈中期純利升41%
海底撈中期純利升41%
美20多州掀科企反壟斷調查 FAANG股價早段受壓 僅蘋果升
美20多州掀科企反壟斷調查 FAANG股價早段受壓 僅蘋果升
Apple TV+擬斥468億製作節目
Apple TV+擬斥468億製作節目
麥樸思：央行量寬 金價長遠向上
麥樸思：央行量寬 金價長遠向上
張兆聰：石藥績佳 有重估空間
張兆聰：石藥績佳 有重估空間
沈華：低息環境下 看好高評級債券
沈華：低息環境下 看好高評級債券
植耀輝：高沽空率反映大戶仍看淡
植耀輝：高沽空率反映大戶仍看淡
技術取勝：潤啤宜守40元
技術取勝：潤啤宜守40元
陳德霖撰文回顧金管生涯 警告「長文慎入」
陳德霖撰文回顧金管生涯 警告「長文慎入」
AlipayHK繳費金額變善款
AlipayHK繳費金額變善款
劉思明：港股反彈後乏力 醫藥股高追要審慎
劉思明：港股反彈後乏力 醫藥股高追要審慎
周顯：美國擁兩張經濟王牌
周顯：美國擁兩張經濟王牌
湯文亮：投資細單位 最怕租客攬炒
湯文亮：投資細單位 最怕租客攬炒
陳德豪：利淡基本因素未改 急勁反彈料快完
陳德豪：利淡基本因素未改 急勁反彈料快完
元朗襲擊滿月 二手成交挫四成 溱柏4房990萬沽 比去年高位回落15%
元朗襲擊滿月 二手成交挫四成 溱柏4房990萬沽 比去年高位回落15%
區內譽88兩房1.38萬租 低市價6%
區內譽88兩房1.38萬租 低市價6%
MARINI上樓書 料日內開價
MARINI上樓書 料日內開價
恒地米埔批建32幢洋房
恒地米埔批建32幢洋房
新世界航天城批建5幢 樓面373萬呎
新世界航天城批建5幢 樓面373萬呎
石門商廈單位 意向呎價1.25萬放售
石門商廈單位 意向呎價1.25萬放售
東亞聯豐增持高評級債券 大減人債換美元債 嚴格留意企業現金流
東亞聯豐增持高評級債券 大減人債換美元債 嚴格留意企業現金流