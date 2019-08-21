潤地多賺44% 派息增17%

潤地的中期綜合營業額按年增加4.7%，當中開發物業營業額按年增0.3%至366.1億元，投資物業租金收入按年增30.4%至57億元。集團上半年綜合毛利率為38.2%，按年下降9.9%，集團主席唐勇指，主要因結算產品結構的影響所致，但給予市場全年毛利率可穩在35%至40%水平。

毛利率急跌

主席：產品結構影響

談及屢傳內房境外融資遭收緊，公司管理層指出，國資委要求「借新還舊」，但公司主要債務都是5年以上，主要業務也在境內，故無境外融資需求，華潤置地資金還是充裕。截至中期，集團的現金及銀行結存共631.6億元，淨有息負債相對股東權益為43.6%，按年增加9.7個百分點。

唐勇又多次提到，有信心完成今年2400億元銷售目標，因按全年推貨4300億元，約55.8%的銷售率就能完成。市場及投資者也在關注集團土儲及分拆問題，唐勇指，公司目前土儲6737萬平方米，手上亦有大量舊改項目；物業管理的分拆已在年內啟動今年上市安排，商業分拆則還在計劃中。

無回應呼籲員工

罷搭國泰傳聞

國泰（0293）被捲入「反修例」風波後，除了管理層被迫換血，更成為中資國企杯葛對象。早前網上流傳潤地下令總部各部門及下屬公司員工因公出差不得乘坐國泰港龍航班，私事出行也要盡量避乘，在業績會後，唐勇被問到是否事實及杯葛原因時，他並未回應。